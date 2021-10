Diputada local pedirá en el Congreso de Sinaloa que apliquen sanciones a funcionarios saqueadores

Sinaloa.- La diputada local del Distrito 24, que contempla Escuinapa y El Rosario, Rosario Sarabia, hizo público su compromiso con los municipios del sur de Sinaloa, a trabajar desde el Congreso del Estado para que se finquen responsabilidades a funcionarios que han ejercido mal los recursos públicos.

Sarabia informó que Escuinapa es uno de los municipios con mayores irregularidades en sus cuentas públicas, por lo que es necesario que quienes sean responsables, se les finquen responsabilidades.

“Son bastantes anomalías las que detectamos en las cuentas públicas de Escuinapa. Creo que es un tema que en lo personal vamos a manejarlo muy cautelosos, porque si algo me queda claro es que no nos puede suceder lo mismo cada tres años, gobierno saqueadores y no pasa nada, que en el Congreso solo hacen algunas recomendaciones”, refirió.