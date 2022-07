Diputado Juan Torres no ve democracia en elecciones de Morena en Mazatlán

“Aquí encontré a varios quimiquines, me imagino yo que es uno de los que pagó aurigas porque el tiene dinero para eso y para más”, agregó. Juan Torres aseguró que aceptará cualquier resultado, seguirán trabajando porque la labor no termina.

“Yo no lo veo muy democrático porque escuché a gente decir que estaban pagando aurigas , no se por parte de quien pero lógicamente son compra de votos, está viciado esto”, expresó.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.