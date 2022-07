Diputado Juan Torres ve viable un juicio político contra ´El Químico´ Benítez

Sinaloa.- Es viable el juicio político contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró el diputado federal Juan Torres Navarro.

Existe corrupción

Para el legislador de Morena, sí existe corrupción en el tema de la adjudicación directa por 400.8 millones de pesos para la adquisición de luminarias a favor de la empresa Azteca Lighting.

“Ahí no hay mucha discusión, se violó la ley, hay corrupción; entonces, aquí lo que va a determinar, casi estoy seguro, es a través de la Auditoría Superior del Estado; el Congreso le va a tener que hacer juicio político”, expresó Torres Navarro.

El diputado mencionó que el Congreso debe realizar ese proceso, de lo contrario sería omiso ante las evidencias. Torres confía en que el presidente de Mazatlán irá a juicio político.

“Aquí se trata de hablar de honestidad, de transparencia, no porque yo lo diga ahí está, no puede ser esa cantidad de dinero por adjudicación directa, no puedo hacerlo; ningún alcalde; no puede haber una excepción con él. Es un águila que va en caída, son evidencias que no se pueden ocultar. No se puede tapar el sol con un dedo. Trae violencia de género, discriminación, abuso de autoridad”, acusó.

Torres Navarro recordó que tiene cuatro denuncias en contra del “Químico” Benítez por abuso de autoridad.

Irregularidad

De acuerdo con información por solicitudes en la plataforma nacional de transparencia, la empresa Azteca Lighting tuvo un beneficio de 530 millones 739 mil 495 pesos en los contratos de luminarias con el Ayuntamiento.

El más polémico fue el de la adjudicación directa por 400.8 millones de pesos. Esto causó tal revuelo, que los regidores realizaron una demanda para que la ASE investigue el caso.

Te recomendamos leer:

Además, el cabildo llamó a comparecer al Comité de Adquisiciones, encabezado por Nayla Velarde.