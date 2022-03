Diputado de Morena aprueban venta del CIP Playa Espíritu en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa respaldó la decisión de la Federación de parar el proyecto turístico del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, al asegurar que estuvo en vuelto por actos de corrupción que de seguir en pie, hubieran generado un gran impacto ambiental en la región.

El diputado local en conferencia de prensa emitió su postura sobre el CIP Playa Espíritu, diciendo que la mejor opción fue la decisión de rifarlo, ya que con el recurso recaudado se está canalizando a un proyecto que también promete el desarrollo económico del sur de Sinaloa que es la construcción de la presa Santa María.

Asegurando que desde el inicio de Playa Espíritu estuvo envuelto en actos de corrupción que favoreció solo a unos cuantos de la elite política del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“La historia del CIP Playa Espíritu está caracterizada por la oscuridad, la corrupción y la transa de eso nunca se informó al pueblo de Sinaloa y Escuinapa, ¿Cuántos millones le pagaron al propietario de ese terreno y cuál fue la mochada de todo esto?, no hay claridad, nadie puede tener claro en Escuinapa, cómo se llevaron a cabo las operaciones por parte de Felipe Calderón con Antonio Toledo Corro (ex gobernador de Sinaloa)”, criticó el diputado de Morena.

El legislador hizo hincapié que de haber dado continuidad al proyecto de Playa Espíritu, el ecosistema de esta región costera, hubiera sufrido daños irreversibles, ya que las condiciones no son propicias para tener entre sus costas complejos turísticos de alto desarrollo, ya que las condiciones del subsuelo, no lo permitirían y se afectaría miles de hectáreas agrícolas (con salinidad), así como esteros y manglares que prevalecen en esta zona del municipio.

Diputado de Morena aprueban venta de Playa Espíritu en Escuinapa | Foto: María Ibarra/ Debate

“Bendito el día que se tomó la determinación para el bien de Sinaloa de parar ese proyecto, porque iba en contra de una de las principales riquezas de Escuinapa, si no paraban eso, ¿a cuántos metros está el agua en toda esta zona de Teacapán?, aún metro, todo esto se iba acabar, incluso el impacto ambiental que iba haber para los esteros etc, era un impacto negativo, en esa línea no hay que irnos con la finta, porque no era un proyecto para propiciar el bienestar de la población del sur de Sinaloa; fue para favorecer a base de una tranza a ciertas elites y por eso yo digo, preservar los ecosistema es la mayor riqueza que pueden tener en Escuinapa, por eso digo que en estos temas se han registrado resultados favorables”, enfatizó.

Castro Meléndrez aplaudió la decisión del Gobierno Federal de que los recursos recaudados de las rifas sean canalizados a la presa Santa María, ya que este sí es un proyecto viable que sin duda brindará un gran detonante al sur de Sinaloa en el desarrollo económico, al garantizar el agua para riego y de consumo humano.

Se espera que con los canales de riego que serán edificados se logre abastecer alrededor de 22 mil 500 hectáreas de los municipios de Escuinapa y El Rosario.