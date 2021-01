Diputado exhorta al Estado ofrecer un recate financiero para las juntas de agua potable en Sinaloa

Escuinapa.- Se requiere un rescate financiero que de solución de fondo a las juntas de agua potable en Sinaloa, por lo que el diputado local, Edgar González Zatarían hizo el llamado al Congreso para juntos exigir al Estado atender este problema que vienen arrastrando desde hace varias décadas.

El diputado local comentó que como diputado local fijó un posicionamiento, con exhortó al Gobierno del Estado y al Congreso, ya que son los dos poderes en los que se presupuesta recursos y se ejecuta, para atender los problemas de las juntas de agua potable en Sinaloa, ya que de las 18 juntas 14 permanecen en crisis.

“En el estado hay más de 14 juntas que están en crisis, prácticamente dos o tres son salvables, el resto están en crisis y es un tema al que se le ha dado poca importancia por el ejecutivo y el legislativo. Porque se han hecho obras faraónicas que no son prioridad básica de lo que ocupa la sociedad, como lo es el agua potable, drenaje y electrificación, no se avanza, son mejoralitos que se han dado con pequeñas obras como lo es la rehabilitación del acueducto en Escuinapa que no se avanza o los cárcamos de rebombeo o de las lagunas de oxidación que no están concluidas, que se requiere de una gran inversión, la cual no se pueden estar frenando”, señaló.

González Zatarían dijo que la mayoría de las juntas de agua potable vienen cargando problemas de más de 30 años, que han permanecido en crisis, por lo que es necesario poner orden, subsanar los problemas con el mal servicio que se brinda a los usuarios que en muchos de los casos se rehúsan a efectuar el pago por no recibir un buen servicio.

Se tiene que invertir recursos en las juntas de agua potable, para solventar los problemas y que la sociedad se beneficie.

“Yo acudí a tribuna el día de ayer (martes) e hice el exhorto y el llamado en concreto para que le demos solución y busquemos un rescate financiero de las juntas de agua potable en Sinaloa”, mencionó el diputado del distrito 24 de El Rosario y Escuinapa.

Finalizó diciendo que como diputado permanecerá firme para que se dé solución al problema del agua potable, ya que muchas juntas han tomado rumbo por su propia decisión y obviamente el congreso tiene que actuar con un plan completo de reestructuración y a la revisión que las paramunicipales están haciendo con los cobros, con el personal, con la forma de elaborar obra.

Explicó que se encuentran a la espera de los resultados de las auditorías que se están aplicando al primer año de las administraciones actuales a través de la Auditoría Superior del Estado y en base a eso podrán tener un panorama más amplio del funcionamiento de las juntas.

