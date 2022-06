Diputados de Morena abordan temas diversos que aquejan a Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Diputados de la bancada de Morena del Congreso del Estado regresaron al sur de Sinaloa, para informar las acciones que están realizando en la legislatura y adquirieron nuevos compromisos para dar atención al sector pesquero, que haya una mejor atención y agilidad de los casos que sean atendidos por el Ministerio Público, así como analizar la posibilidad de que se finquen responsabilidades por laudos que enfrenta el municipio de Escuinapa.

Feliciano Castro Melendrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Rosario Sarabia Soto, diputada del distrito 24; Almendra Ernestina Negrete; y Juan Carlos Patrón, presidente de la comisión de pesca fueron los diputados que visitaron el municipio.

Rosario Sarabia aprovechó para informar que en los próximos días dará apertura a sus casas de gestoría en Escuinapa en la calle Benito Juárez, entre Francisco I Madero y Veracruz; en El Rosario Víctor Manuel Tirado López nùmero18 en la colonia Marcelo Loya.

Informó que durante su visita en el sur de Sinaloa se reunieron con pescadores de El Rosario, para dar seguimiento al proyecto de saneamiento de la zona estuarina de Huizache-Caimanero, al ser considerada una de las mejores en América latina.

Castro Melendrez dijo que se enfocaron en el juicio político y desafuero que se le siguió y se le sigue al ex presidente municipal de Culiacán, pero que la zona sur de Sinaloa sigue siendo prioridad para la legislatura, por ello realizan de nueva cuenta su visita a Escuinapa y El Rosario.

“Estamos trabajando en fortalecer las iniciativas del sector social de la pesca, el cooperativismo pesquero en el sur de Sinaloa ha sido muy disminuido como resultado de las políticas económicas que se siguieron en el país, además de las practicas, hay que decirlo con toda claridad de corrupción que se generaron y dentro de todo esto el abandono de los distintos espacios de la pesca, parte de esto es la recuperación de la zona de Huizache-Caimanero, estamos en este tipo de iniciativas”, explicó.

Dio a conocer que el proceso de juicio político no impidió el avanzar en las iniciativas que se tenían pendientes como fue la aprobación de la Ley de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, la reforma de revocación de mandato popular, la ley de movilidad, entre otras.

“Derivado de esto se acaba de anunciar la convocatoria para la conformación del instituto de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos para generar mejores condiciones de las mujeres y hombres que se dedican al periodismo puedan hacerlo subrayando y practicando sin límite alguno la libertad de expresión. Se nombrarán 6 consejeros y el director del instituto que tendrá que ser un periodista o un luchador social”, indicó.

Toda ley tiene implicaciones presupuestales, por lo que el ejecutivo estatal ya ha garantizado un presupuesto de 3 millones de pesos.

Comentó que aún se mantienen en análisis el tema de las cuentas públicas de los municipios, será el mes de octubre cuando den los resultados.

“Lo que les puedo compartir es lo siguiente, producto de muchos años hay un rezago en la revisión de las cuentas públicas de dos a tres años, de tal manera que este año será revisada la del año 2020, sale un gobierno y quedan pendientes dos o tres cuentas públicas, el martes próximo se le dará la primera lectura, los 40 diputados generamos el dialogo, firmamos dos iniciativas de reforma, una a la constitución de Sinaloa y otra a la Auditoria Superior de la ley del presupuesto con el propósito de generar las condiciones legales que nos permita combatir ese rezago de lo que hay pendiente y de ir a la par para que el Congreso pueda ir realizando la fiscalización en tiempo y forma”, enfatizó.

Respecto a los laudos que enfrenta el municipio de Escuinapa en los que se tiene que destinar 30 millones de pesos para dar solución a este problema, dijo que tienen que cumplir a cabalidad, ya que los derechos de los trabajadores no deben ser violentados, es un mandato legal que deben cubrirse. En el caso concreto del Estado, en Congreso del Estado hay un monto de 300 millones de pesos para cubrir los laudos de los derechos de los trabajadores.

“Quienes estén al frente de los municipio tienen que entender que son recurso públicos que es patrimonios de la sociedad, que deben aplicar con responsabilidad y conforme a la ley, este es un tema que vale la pena revisarlo para que justamente pueda aplicarse una disposiciones ante agravios de esta naturaleza, hay responsabilidades de los funcionarios públicos, pero me parece que es una situación grave, donde la gente que ha pasado les vale un cacahuate el cómo administran los recursos públicos en relación con los derechos de los trabajadores, y sí es importante que los revisemos, porque en un determinado momento puede generar una parálisis financiera como lo sucedido en Jumapae que no se les ha pagado su aguinaldo, no tengan dudas que en lo que a nosotros corresponden vamos a revisar el caso”, señaló Castro Melendrez.

Almendra Ernestina Negrete, diputada local informó que uno de los reclamos más importantes que están trabajando con el gobierno de manera transversal es la problemática que se vive en contra de las mujeres en Sinaloa, por ello la semana pasada se instaló el sistema para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que a través del Congreso y los tres niveles de gobierno trabajarán de manera institucionalizadas en políticas públicas encaminadas en atender esa problemáticas.

En las próximas semanas se tendrá un acercamiento con los institutos municipales de la Mujer y con las comisiones de regidores para ver en que se está trabajando, respecto a este tema, así como en el sector educativo.

Respecto a los casos de violencia en contra de mujeres en Escuinapa dijo que se trabajará en coordinación con el municipio y se tendrá un acercamiento con la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada para que los Ministerios Públicos den verdaderamente atención a las mujeres víctimas de violencia para generar una red de apoyo, y que no re victimice a quienes viven este problema.