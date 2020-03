Diputados reprueban a Benitez Torres

Mazatlán, Sinaloa.- Diputados del Congreso Local reprobaron el trabajo que ha realizado el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Señalaron que su desempeño ha dejado mucho qué desear, por lo que la posibilidad de una candidatura a la gubernatura representaría ignorar el sentir de la población.

Sin piso

El diputado local Antonio Crespo aseguró que Benítez Torres ya perdió el piso.

“Totalmente perdió el piso porque no está, o no entiende realmente cuál es la cuarta transformación.”

Recalcó que independientemente que esté siendo mal asesorado por sus consejeros, en su figura como presidente municipal puede usar su razonamiento propio siguiendo los valores de honestidad y justicia.

“Entonces, cuando no existe una honestidad y una justicia dentro del gobierno, lógicamente no está compaginada la cuarta transformación.”

Aseguró que con base en las acciones que ha mostrado durante su administración, el presidente municipal no es un político.

“Si ustedes me dicen que ‘El Químico’ es un político, pues entonces yo soy un astronauta, la verdad.”

La diputada Flor Emilia Guerra Mena señaló que si alguno de los funcionarios públicos no está dando resultados, ya no se volverá a votar por esa persona.

La diputada Graciela Domínguez Nava explicó que la población ve como un mal pasaje el hecho de que no se hayan tenido alcaldes a la altura, por lo que confía en que se puedan designar a otros que sí lo estén.

Violencia contra síndica procuradora

En el caso específico de la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, Graciela Domínguez calificó como lamentable el hecho de que se tenga que asistir a los tribunales para hacer que los regidores y el alcalde puedan acatar y respetar la función del síndico.

Guerra Mena reconoció que debido al respaldo que se le ha brindado a Bojórquez Mascareño, les ha causado conflicto con el alcalde.

“Pero aquí no se trata de si estás de mi lado o estás en contra mía, se trata de estar donde está lo justo, y el maltrato que ha sufrido la doctora Bojórquez es injusto.” Señaló que se le está apoyando no por el género, sino porque ella se ha dedicado a tratar de hacer lo mejor para la ciudadanía, “y pareciera que el alcalde no está de acuerdo en la labor que ella está haciendo”.