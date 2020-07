Director del hospital general de Escuinapa, Sinaloa, da positivo a Covid-19

Escuinapa.- Wilfrido Alonso Delgado Pardo, director del hospital general de Escuinapa, dio positivo a covid-19, por lo que desde hace dos semana permanece en aislamiento en el puerto de Mazatlán, en donde tiene su domicilio, su recuperación ha sido favorable.

En entrevista vía telefónica el médico pediatra informó para EL DEBATE que desde hace aproximadamente 15 días empezó a sentir síntomas de coronavirus, se hizo la prueba y salio positiva, por lo que procedió a mantenerse en aislamiento.

“Estoy en aislamiento, tengo varios días que no asisto al hospital general de Escuinapa, porque tengo covid-19, pero si Dios quiere el día lunes ya me incorporo a mis actividades, ya que afortunadamente he evolucionado muy bien a la enfermedad”, expresó con entusiasmo el director del hospital general de Escuinapa.

Relató que el pasado jueves 16 de julio empezó a sentir complicaciones en su salud y a presentar síntomas de coronavirus, por lo que de manera inmediata procedió a mantenerse en aislamiento.

“Me vine un jueves (de Escuinapa a Mazatlan) ya no aguantaba me sentía mal. En aislamiento y recuperación voy por dos semanas, quien ha estado a cargo de la administración del hospital general en estos días de mi ausencia es el Doctor Melgosa”, explicó.

Dijo que en estos quince días su estado de salud sí se vio afectado por la enfermedad causándole fiebre, dificultad para respirar, pero que ha evolucionado favorablemente y está a unos días de su recuperación total.

“Afortunadamente ya voy saliendo, solo me queda el desgaste, me fatigo menos, ya no tengo fiebre, pero ya voy saliendo gracias a Dios”, expresó con buen ánimo.

Delgado Pardo lamentó que el personal del hospital general de Escuinapa ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ya que desde que inició la emergencia sanitaria se tienen contabilizados un aproximado de 28 trabajadores contagiados, de los cuales la mayoría ha logrado su recuperación, sólo un médico perdió la vida a causa de este virus.

Actualmente permanecen tres trabajadores en aislamiento al tener sospechas de estar contagiados de coronavirus, ya que presentan síntomas de la enfermedad, están a la espera de resultados, pero ya bajo tratamiento médico.

El problema en el personal de la Secretaría de Salud ha sido que el virus tiene más agresividad cada día en el área de covid-19 que están todos los días con pacientes en contacto directo, lo que aumenta el riesgo de contraer el virus a pesar de utilizar todo el protocolo para no infectarse, señaló.

El director del nosocomio aprovechó para reiterar el llamado a los escuinapenses, a seguir cuidándose de esta enfermedad, de adoptar las medidas de higiene correspondientes, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y a permanecer en casa.

Una recomendación especial fue que es necesario que la población no utilice el mismo cubrebocas, ya que hay personas que tienen semanas usando el mismo y a través de estos también pueden adquirir el virus si no es utilizado de la manera correcta.