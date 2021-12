Mazatlán, Sinaloa.- Discapacitados se sienten marginados y discriminados en Mazatlán, por lo que pidieron que la ciudadanía tome conciencia y respete las zonas de discapacitados.

También confían en que las autoridades destinen más programas para su beneficio, pues hay medicamentos costosos y muchos son de escasos recursos.

Consideran que el gobierno debe realizar campañas de concientización para que la ciudadanía entienda que todos los seres humanos son iguales y no se debe tratar a nadie con ninguna distinción.

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este fue declarado en 1992 por la asamblea general las Naciones Unidas, el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades. Este año no se realizará ningún tipo de festejos debido a la contingencia sanitaria.

“La sociedad es la que nos discrimina”

Macario Jiménez manifestó su sentir “La sociedad es la que nos discrimina. Creo que todavía no saben mirarnos con normalidad.

La sociedad, digamos, los taxistas, las personas que nos ven en una tienda, siempre se siente esa incomodidad.

En el caso de los conductores deben respetar nuestros espacios, las rampas, por ejemplo.

Macario Jimenez, discapacitado. Foto: Debate

Hemos tenido pocos avances en los deportes, eventos de escuelas.

Esperemos que se tenga en cuenta el mes de los discapacitados para que haya más apoyo para las personas con discapacidad.

Nosotros no recibimos el apoyo de los discapacitados que ofrece el gobierno federal, es para cierta edad.

A mí me dijeron que tenía que esperar a cumplir los 65 años, tengo 63, me faltan dos años todavía para que me den la pensión.

El gobierno municipal es quien nos da un apoyito de 300 pesos cada mes; vamos cada dos meses.

Debería de haber apoyo general.

La pandemia nos afectó mucho en la economía, a todos, pero creo que más a nosotros.

Este año no festejaremos el día de los discapacitados, por la pandemia.”

“Faltan más apoyos por parte del gobierno”

María Gloria Magallanes desde su experiencia expresó “El gobierno debe de gestionar más apoyos para nosotros. Se deben realizar jornadas de concientización.

Año con año, nosotros hemos estado convocando, porque nosotros pertenecemos al grupo fraternidad de personas excepcionales de Mazatlán, pero ahorita con la pandemia no hemos hecho ninguna actividad.

María Gloria Magallanes, discapacitada. Foto: Debate

En algunas ocasiones nos tapan las rampas, nos la ponen muy altas, seguimos teniendo obstáculos.

La gente no piensa en nosotros. Por ejemplo, hay varios lugares donde uno no puede entrar, consultorios, centros de recreación, tiendas. Falta mucha cultura para respetar a las personas con discapacidad.

Hay eventos que vamos, le decimos a la gente que nos den permiso y lo que nos dicen es “¿a qué vienen?

Afortunadamente, tengo mis manos que me permiten trabajar, pero hay personas que de plano no se pueden levantar o es muy difícil que puedan moverse y dependen totalmente de la familia.

Por eso se necesitan esos apoyos, para que la gente pueda comprar sus medicamentos, estudios, con sus rehabilitaciones que cuestan mucho.

Hay muchas personas que son de escasos recursos.

“Yo sí he visto un poco de más progreso”

Efraín Galindo, inspector de la Oficialía mencionó que “Yo sí he visto un avance, leve, pero al fin podemos decir que vamos caminando poco a poco.

Parece que hay buenos programas, como el de banquetas libres.

Tengo un año dos meses que el Ayuntamiento me dio un empleo.

Efraín Galindo, Inspector de oficialía. Foto: Debate

Me ha parecido muy bien, la verdad, me dan buen trato. Me da emoción saber que el gobierno me contrató. Estamos yo y otros compañero.

Qué más quisiera que se le dieran más oportunidades a los demás, porque somos muchos esperando la misma oportunidad que yo.

Hay mucha gente que son de escasos recursos y de alguna manera tienen que tener ingresos económicos.

A veces el problema es la misma sociedad. De hecho, hay mucha gente que me discrimina en mi trabajo.

La gente no valora, nosotros simplemente somos trabajadores.

Muchas veces nos quieren pisotear solo por el simple hecho de andar en silla de ruedas, ya dicen que no me harán caso.

Espero que la ciudadanía tenga conciencia, la palabra discapacidad no quiere decir que seamos diferentes, todos somos iguales y merecemos el mismo trato que todos”.