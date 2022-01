Discuten por máxima fiesta del pueblo: el Carnaval de Mazatlán

Sinaloa.- La celebración del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 sigue dividiendo opiniones tras la contingencia sanitaria del Covid-19, ahora con la variante del Ómicron, considerada como de alto contagio.

A convivir con el virus

El diputado federal del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, asegura que el festejo carnavalero puede realizarse mediante los protocolos sanitarios, y la ciudadanía debe aprender a convivir con un virus que llegó para quedarse.

Dijo que ese tipo de eventos son necesarios para la economía mazatleca, principalmente de quienes viven del turismo.

Ponderar la salud

Martín Pérez Torres, regidor del Partido Acción Nacional, aseguró que es necesario aguantar la situación de contingencia sanitaria que se vive en la región, pues primero está la salud de los mazatlecos.

Dijo que la autoridad debe cuidar que no haya eventos masivos como el carnaval, para que la ciudadanía esté saludable y pueda continuar con sus labores diarias, sin tener que estar en sus casas.

¿Debe realizarse el Carnaval de Mazatlán?

Si. “No podemos estar en cotro confinamiento": Leobardo Alcántara Martínez, diputado deL Partido del Trabajo

No podemos seguir en una etapa de confinamiento, el virus llegó para quedarse y lo que debemos hacer es cuidarnos, estar protegiéndonos con las vacunas y estar al 100 por ciento con la sana distancia. Sé que en el carnaval no se puede realizar la sana distancia, pero puede haber otras medidas, como el uso de cubrebocas, que pueden ayudar a la no transmisión del virus y así se podrá llevar a cabo el carnaval, porque es una fuente económica del turismo que fortalece mucho a Mazatlán. No hay de otra, tenemos que aprender a cuidarnos a través de la sana distancia, y si yo quiero ir al carnaval, pues obviamente voy con mis lentes y con el cubrebocas, porque lo que transmite es la saliva, entonces, hay que cuidarnos mucho para no llegar a contagiarnos del Covid-19.

No. “La Salud de mazatlecos, primero ante todo”: Martín Pérez Torres, regidor del Partido Acción Nacional

Como se ha estado presentando el semáforo de la pandemia, pues Mazatlán está en rojo, y eso advertiría que se debe ponderar la salud sobre el tema de la fiesta del carnaval, por lo que no estaría de acuerdo en su realización, por lo que habrá que seguir observando el desarrollo de los contagios que se vayan presentando, ya que Mazatlán en los últimos días han venido a la baja, pero con una incidencia muy alta porque estamos arriba de los 400, y en días pasados, a principio de año, llegamos a estar en alrededor de los 600, no obstante que en el estado no bajamos de mil diarios, por lo que se debe ponderar la salud y estar cancelando o posponiendo como medida extraordinaria de poner el carnaval más adelante.

Para entender...

Buscan evitar aglomeraciones en eventos

La sana distancia ha sido uno de los protocolos sanitarios más importantes para hacer frente a los contagios de Covid-19. La medida se viene aplicando después de los primeros padecimientos del virus, que comenzaron a registrarse a partir de la segunda quincena del mes de marzo del 2020.

El no tener un control de las cientos de personas que acuden a eventos masivos hizo que las autoridades ese mismo año solicitaran la cancelación de actividades como los desfiles del 20 de Noviembre y de la Independencia, el Maratón Internacional Pacífico y al siguiente año, el Carnaval Internacional 2021, que este año su realización se encuentra en veremos ante los contagios de una cuarta ola de la enfermedad, lo cual mantiene en la zozobra a los diferentes sectores del puerto, ya que algunos quieren que se desarrolle la fiesta y otros buscan evitar más contagios de realizarse la celebración.