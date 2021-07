Diseñador sinaloense Andrés Romo presenta colección Rumberas en Semana de La Moda en Roma

Sinaloa.- Inspirado en el Cine Mexicano, el diseñador sinaloense Andrés Romo presentó su nueva colección primavera-verano 2022 llamada “Rumberas”, en la Semana de La Mora En Roma, Italia, en donde participó por tercera ocasión.

El diseñador mexicano que ha luchado por ingresar al mundo de la moda a nivel mundial logró por tercera ocasión ser seleccionado para estar presente en la Semana de La Moda en Roma en donde presentó su colección conformada por 19 looks que destacaron por sus alegres colores y alta calidad en textiles.

“El jueves 8 de julio me presenté en la Semana de la Moda en Roma, otra vez fui seleccionado entre muchísimos diseñadores, obviamente que ya no me presento como el diseñador, ya presentó la marca que lleva mi nombre (Andrés Romo). Estuve seis meses preparándome, entre búsqueda de materiales, y búsqueda de un concepto que represente a México que de identidad y en esta ocasión yo tenía este deseo guardado, porque a mí me apasionaba mucho la idea de dar una colección que hablara del mambo, pero llegue a la conclusión de “Las Rumberas” al ver las películas de los años cincuentas, me decidí por Rumberas porque nadie ha hablado de ellas, ese será el tema para crear la nueva colección Primavera-Verano 2022”, relató Andrés durante su entrevista vía telefónica para EL DEBATE.

Para hacer realidad la colección Rumberas Primavera-Verano 2022, fue necesario meses de preparación e investigación de esta época, en donde predominaban los olanes de organzas en sus faldas y blusas, de ahí surgió su inspiración. Creando 19 looks de los cuales 10 son vestidos y el resto son blusas con faldas, las siluetas son faldas circulares, y un traje sastre blanco completamente bordado en piedras de colores en cristales.

Nueva colección primavera-verano 2022 llamada “Rumberas”

“Los materiales que utilicé para esta colección fue la organza, georgette, raso de seda con un estampado de animal print, pero en clave moderna en tonos pasteles, también utilicé una tela para darle carácter con un estampado boleado, en esta tercera colección decidí proponer unos corset cortos porque me quise dirigir a una mujer más joven, a diferencia de mis otras dos colecciones pasadas que eran más clásicas, hoy propongo una mujer más joven, un poco más atrevida, pero siempre con el buen gusto”, especificó con gran emoción.

Realizó tres tipos de corset todos bordados a mano con cristales austriacos y las telas todas están hechas en Italia.

“Para mi Rumberas es una mujer muy femenina, una mujer llena de color, con mucha música, se distingue por tener gran vida y color que fue muy bien aceptada por los especialista de la alta moda en Roma, para su validación y participar en la Semana de La Moda, fue necesario cumplir con una gran cantidad de requisitos que son el concepto, dibujos, fotografías de las prendas y un video en donde el diseñador explica a detalle su colección. Así que les armé una muy buena presentación una en italiano y otra en inglés, también les envié películas mexicanas con los personajes de aquel momento y la verdadera música de mambo, aceptaron y entendieron muy bien el concepto”, señaló.

nueva colección primavera-verano 2022 llamada “Rumberas”

Andrés Romo relató que a los especialistas de la moda les gustó muchísimo el concepto de Rumberas, el 8 de julio que presentó su colección no paraba de dar entrevistas, llegaban los periodistas veían la colección la tocaban y le expresaron; “finalmente algo de color, color que es lo que necesitamos en estos tiempos de crisis mundial” por el momento histórico que se está viviendo con la pandemia de Covid-19.

“Vengo de Sinaloa un estado que para mí significa fiesta, vida y de gente bailadora y amable eso es lo que representé a través de mi nueva colección, sin dejar de ser mexicano, pero tampoco dejo de lado el tema de Italia porque es mi mercado Europa tengo que proponerles algo de México pero también mezclado con el estilo italiano que se necesita, porque ahora Italia es mi segunda casa, siempre tengo que hacer un equilibrio casi perfecto, no es fácil, pero trato de hacerlo”, expresó.

En esta ocasión no pudo ser parte de los desfiles por la misma pandemia, solo hubo presentación para evitar la conglomeración de personas, pero programará hacer un desfile en otra ciudad, ya que Rumberas se merece estar en las pasarelas, hay mucho trabajo detrás, acompañado de su equipo que lo apoya desde el área de relaciones públicas que lograron llevar la colección a ser conocida en los medios italianos, hasta las costureras a las que acompañó en todo momento, porque le gusta participar en la creación de cada pieza, ya que su nombre debe representar calidad, ya que esta colección es revisada por expertos de la moda que están acostumbrados a la más alta calidad.

“Cuide muchísimo la imagen porque yo tenía que transmitir lo que yo estoy vendiendo que es una mujer muy femenina, llena de vida que se llama Rumbera y que está hecha por un mexicano que vive en Italia, ese es el resultado final y el jueves 8 de julio cumplí otro sueño, estar presentando mi colección, con todo el apoyo de mi familia, de los sinaloenses y escuinapenses que siempre están muy atentos de lo que hago”, especificó.

Finalizó la entrevista diciendo que en el ámbito profesional ha madurando, ya que diseña con más seguridad y precisión, y al conocer su mercado, porque tiene que equilibrar en sus creaciones lo que le gusta y lo que vende.

