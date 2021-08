Disminuyen los pacientes de Covid-19 en Hospital General de Escuinapa

Sinaloa.- La atención a pacientes Covid-19 se ha reducido en las últimas semanas en el Hospital General de Escuinapa, al sur de Sinaloa, lo que ha permitido al personal médico tener un respiro y a su directores analizar y aplicar estrategias que permitan mejorar la atención a la población que lo requiera en los próximos meses.

Francisco Javier Prado Yuriar, director del Hospital General de Escuinapa informó que hasta la tarde del miércoles 25 de agosto se tenían ocho pacientes en el área Covid-19, de los cuales seis permanecen estables y dos están en estado de gravedad.

“Ha bajado mucho la incidencia de pacientes Covid-19 en el hospital general y más la necesidad de oxígeno que era apremiante, ahorita tenemos en total de ocho pacientes internados en el área Covid-19 y toda la semana ha permanecido así, un máximo de nueve, pero la mayoría es entre seis y ocho. Esto nos permite armar un mejor protocolo y estandarizar prioridades para mejorar la atención a la población que lo solicita”, indicó.

Prado Yuriar dijo que siguen siendo un hospital “referente” en donde se atiende a personas del sur de Sinaloa y Norte de Nayarit, actualmente de los ocho pacientes internados tres son de Escuinapa, tres de El Rosario, uno de Concordia y otro de Acaponeta.

Comentó que por el momento no se tiene el registro de la atención médica de niños, fue en semanas pasadas cuando se detectó en dos menores el virus de Covid-19, pero no presentaron problemas severos con esta enfermedad.

“No tenemos ningún paciente enfermo de Covid-19 que sean niños en la actualidad, nos han llegado por apendicitis, pero ninguno por enfermedades respiratorias. Las semanas pasadas se presentó el caso de una bebé de meses y un niño de ocho años que los llevaron por otras enfermedades y en su revisión se detectó que eran positivos a Covid-19, son hallazgos pero no presentan síntomas de la enfermedad, es lo bueno de los niños que pasan la enfermedad asintomáticos, en Culiacán se han visto casos muy graves de niños que los dejan pasar y eso agrava su situación, pero en sí niños con Covid-19 no tenemos en el hospital”, especificó Prado Yuriar.

Francisco Javier Prado Yuriar, director del Hospital General de Escuinapa | Foto: Debate

Dijo que como personal de la salud no están de acuerdo que el inicio del ciclo escolar 2021-2022 se efectúe de manera presencial, ya que hay niños con muchas carencia que no tienen la oportunidad de alimentarse adecuadamente, lo que mantiene sus defensas bajas y son propensos a adquirir cualquier tipo de enfermedades y si esos pequeños llegarán a enfermedad de Covid-19 lógico que les va a ir un poco mal, por lo que el regreso a clases debe esperar, no hay que arriesgar, porque tendríamos un repunte de contagios y ahora los más vulnerables serían los niños.

En el hospital general de Escuinapa sí se tienen pediatras para la atención de niños y se les daría el tratamiento correspondiente a Covid-19.

“Tenemos pediatras y se daría el tratamiento en lugar de adultos se manejaría en niños, las dosis por kilogramos, pero ojalá que no suceda eso, porque deben estar aislados y requiere que sus mamás estén con ellos, y sería muy difícil poder atender a un niño solo, se asustan, sabemos que el miedo baja las defensas y se complicaría el cuadro”, alertó.

El director del hospital general lamentó que la población al ver que los casos de Covid-19 van a la baja, se relajan e inician sus actividades y a vivir su vida un poco más libre, por lo que se tiene que tener cuidado, ya que se debe aprender de la experiencia vivida en esta emergencia sanitaria, y no descuidar porque se puede registrar un rebrote peor que el que se ha experimentado en los últimos meses.