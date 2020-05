Doctor de Escuinapa permanece grave por COVID-19 en clínica de Mazatlán

Escuinapa.- En estado grave permanece un médico escuinapenses que fue contagiado de Coronavirus, quien permanece internado en una clínica particular del puerto de Mazatlán, luchando entre la vida y la muerte.

Durante la mañana del domingo entre la población escuinapense comentaban con asombro la muerte del médico, información que fue descartada por Wilfrido Alonso Delgado Pardo, director del hospital general de Escuinapa, quien asevero que no ha fallecido, pero que su estado de salud sí es muy grave.

“Circuló desde muy temprano (domingo) que el doctor había muerto, pero yo hable con el médico que lo está atendiendo, me informó que no ha muerto, pero que sí está muy grave, por lo que se mantenía con extremos cuidados en una clínica particular de Mazatlán”, informó Delgado Pardo.

Dijo que en el hospital general de Escuinapa siguen al pie del cañón, que están para atender a todos los pacientes, a pesar de que el riesgo de contagio sea alto. Por lo que aprovechó hacer el llamado insistente a la población de que si no se cuidan, esto se saldrá de control, los médicos y enfermeras enfermarán y ¿quiénes van atender a los enfermos?, es importante el mantenerse en casa, ya que la enfermedad continua y con máximos contagios.

Al cuestionarle sobre más contagiados en este nosocomio dijo: “Hasta el momento únicamente el caso confirmado de Covid-19 es un doctor el que permanece internado en Mazatlàn, pero eso no quiere decir que haya adquirido el virus en el hospital, ya que ahorita el virus es universal, incluso se habla de otro médico contagiado, pero él tiene más de dos medes y medio que se fue de esta unidad de salud por el decreto, ya que es mayor de 60 años, diabéticos e hipertensos, la verdad no sé si sea verdad y esté hospitalizado también”.

Foto: EL DEBATE

Dijo que en la actualidad el virus está en todas partes, por lo que es importante que la población que permanece sana, aplique estrictamente las medidas de sanidad, que le pueden salvar la vida, que es principalmente el mantenerse en casa, si sale adoptar una sana distancia del resto de las personas y aplicar un frecuente lavado de manos o la aplicación de gel antibacterial.

“Lamentablemente estas dos últimas semanas se “relajo”, desde que se reactivo el alcohol, de ahí empezó todo, hay fiestas por donde sea, la gente andaba sin cubrebocas en la calle como si nada pasara, como si la enfermedad estuviera controlada y ahí están los resultados, ya tenemos 11 casos activos en el municipio”, especificó el también médico pediatra.

Explicó que en los últimos quince días las atenciones en el triage aumentó, que han intentado enviar lo menos posible a pacientes a hospitalización en Mazatlán, ya que hay poco espacio, actualmente solo se encuentra una paciente internada que llegó al nosocomio por un accidente vascular, pero se mantiene en aislamiento, ya que presentaba síntomas (covid-19) y se le envió hacerse la prueba y permanece en espera de sus resultados.

Mencionó que en lo que respecta en la consulta normal de otros padecimientos han descendido hasta en un 50 por ciento, ya que la gente tiene temor ir al hospital, por miedo a contagiarse de Covid-19.