Don Juan pide apoyo tras haber perdido todo en un incendio en Mazatlán

Sinaloa.- Don Juan Barreto García, prácticamente se quedó en la calle, debido a que la humilde vivienda que habitaba en la Invasión Canaco, en Mazatlán, Sinaloa, quedó reducida a cenizas, como consecuencia de un incendio acabo con todo lo que tenía de pertenencias.

Eran las 03:30 horas cuando de manera repentina la casa de Don Juan, se estaba incendiando y los vecinos despertaron para poder apoyar a sofocar las llamas que consumían la vivienda construída con lámina de cartón y madera y la llamarada empezaba a expandirse a la casa contigua.

“Nos despertamos aquí los vecinos y como de cinco casas salímos para apagar la lumbre que estaba consumiendo la casa de nuestro vecino Don Juan, lo bueno que él trabaja de velador y no estaba dentro, pero agarramos cubetas y con la manguera empezamos entre los compañeros de las demás casas a echar “cubetazos”, para que no alcanzara el otro lote”, mencionó una vecina de la calle Guillermo Romero Rodríguez.

Los habitantes de dicha vialidad mencionaron que entre todos los demás vecinos de la invasión pudieron controlar la situación que de pronto causó alarma debido a las diferentes experiencias por las que han pasado, ya que en dicho asentamiento no es la primera ocasión que ocurren este tipo de percances, en algunos casos sin saber las causas que ocasionan el o los incendio.

“Yo la verdad, no me encontraba en mi casa, ya que yo trabajo de velador y pues estaba trabajando, no me enteré hasta ya en la mañana cuando me llamaron mis vecinos para avisarme lo que había pasado, la verdad perdí todo, me quedé en la calle, mi cama, mi comoda, mi ropa, todas mis cosas se quemaron, no me he cambiado de ropa desde el viernes, porque no tengo nada más que lo que traigo puesto, perdí todo, la verdad no se a que se debería el incendio ya que yo no tenía luz, ni utilizo velas, la verdad desconozco que haya pasado”, menciona con lágrimas en los ojos, Don Juan Barreto García de 64 años de edad, quien habita en ese asentamiento desde hace aproximadamente 5 años.

Hasta el día sábado por la mañana el apoyo era nulo de parte de las autoridades municipales, de ninguna dependencia había recibido apoyo, ni del Dif Municipal, Bienestar Social, de nadie, solamente comentaron los vecinos que de parte de la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Dif Sinaloa, le había hecho llegar cinco láminas galvanizadas y dos despensas.

Los vecinos son los que han apoyado a Don Juan con maderas, láminas de segunda mano, tarimas, con luz eléctrica y herramienta para empezar desde cero a levantar de nuevo su vivienda, hasta con mano de obra lo han apoyado.

A través de este medio Don Juan Barreto solicita el apoyo de la ciudadanía a que si tienen cosas que ya no utilicen como alguna cama, colchón o colchoneta que le pudieran donar, así como cualquuier tipo de mueble o sillas, además de ropa para él ya que perdió toda, así mismo de cualquier tipo de ayuda, tanto de despensa o de lo que sea para poder comer, ya que no ha ido a trabajar en dos días, debido a que solicito permiso durante dos días para poder iniciar con las labores de limpieza de las cenizar y empezar a contruir de nuevo un lugar donde poder descansar después de llegar de sus jornadas de trabajo durante las noches.

Quienes gusten apoyar lo pueden hacer acudiendo a la calle Guillermo Romero Rodríguez número 255 entre las calles Gardenia y Santa Aurora de la invasión Canaco, de preferencia durante las mañanas que es cuando se encuentra en su domicilio o si no se lo pueden dejar con alguno de sus vecinos.

Hoy por Don Juan, mañana puede ser por tí.