Don Juan subsiste tejiendo las artes de pesca

Mazatlán, Sinaloa.- Desde hace 30 años, Juan González Arellano hace de su oficio como tejedor reparador de redes de mar, un arte el cual ha ido perfeccionando con el paso del tiempo.

“Me embarqué por primera vez a los 16 años. Como iba de ‘pavo’, no sabía de esto nada. Un día se trozaron las redes, entonces, los marineros que deberían de saber (repararlas) resulta que no sabían. Entonces el patrón nos dijo: ‘Enrédenlo y súbanlo’. Bajen otro’. Entonces me pregunté, ¿qué tan difícil puede ser hacerlo?”.

Al regresar al tierra firme, Juan ofreció su mano de obra gratis para aprender a tejer las redes.

En cuatro años se capacitó y decidió dejar la empresa para prestar ese servicio de manera independiente.

En esa nueva etapa de vida, aquel joven de 20 años encontró formas diferentes para tejer que le daban como resultado redes más fuertes.

“Me ahorraba mucho trabajo. Imagínate, las tapaderas de los chinchorros tienen 500 y 96 cortes. Donde trabajé primero me pedían cortar las 500 y luego 96. Yo cortaba 96 y en ‘chi...’ los otros. Me ahorraba mucho tiempo. Así fui aprendiendo a hacer las cosas más rápido.”

Han pasado 30 años desde aquel entonces, y lo que empezó como una prestación de servicios individual, ha crecido a un pequeño grupo de cinco personas que se complementa con Armando Andrade, quien trabaja en esto desde hace 17 años; Beto Guerrero (10 años), Alfredo Pérez (20 años) y Juan Ignacio “Nachito” González (10 años), su hijo.

Don Juan asegura que en estas tres décadas, la industria no ha cambiado mucho: los trabajos siguen siendo a mano, pero los chinchorros gruesos de nylon ahora son hechos de polietileno, por lo cual el barco consume menos combustible.