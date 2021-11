¡Dos días sin agua! Vecinos de Pradera Dorada, en Mazatlán, denuncian la falta del servicio

Sinaloa.- Habitantes del fraccionamiento Pradera Dorada, en la ciudad de Mazatlán, aseguran que tienen dos días sin el servicio de agua potable.

Jesús Sánchez, vecino del fraccionamiento sección dos, comentó que la molestia es que no avisaron, por lo tanto nadie se previno ni almacenó agua en sus tinacos o tambos.

"Nosotros tenemos tinaco pero hay gente que no tiene, y ahí está más difícil, nosotros no sabíamos y no nos preparamos ya nos queda muy poca agua, ese es el problema que no avisan", comentó Jesús Sánchez. El vecino tuvo que limpiar su vehículo solo con un trapo.

Los vecinos de Pradera Dorada comentaron que hace dos semanas también tuvieron el problema del agua turbia, apenas hace unos días comenzaba aclararse y ahora se quedan sin el vital líquido.

En la Colonia Casa Redonda el agua llega pero sale con poca presión según las amas de casa. Esperan que el servicio llegue con poca agua pero que no se vaya.

Vecinos de otros asentamientos como Villa Galaxia, Chulavista, Flores Magón y Mazatlán uno comentaron que tampoco tienen agua potable.

Esperan que las autoridades envíen pipas lo antes posible y que se reparta por parejo a todas las familias.

También comentaron que se tiene que vigilar para que se evite la compra de agua, pues ante el desespero muchas familias que tienen una solvencia económica van a querer pagar por quedarse con todo el vital.