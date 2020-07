Dos trabajadores de ayuntamiento de Escuinapa vulnerables a Covid fallecen

Escuinapa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal lamentó que dos trabajadores del ayuntamiento de Escuinapa que permanecían sin laborar, al ser personas vulnerables, se hayan contagiado de coronavirus y hayan fallecido.

Desde los primeros días en que se registró el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en Escuinapa, el Gobierno Municipal dio la orden a través del área de Oficialía Mayor enviar a descansar y resguardarse en sus casas a los trabajadores que se encuentran entre la población vulnerable al ser adultos mayores de 60 años o sufrir enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión o diabetes.

Soto Grave mencionó que como autoridades han sido muy responsables en la aplicación de las medidas de prevención de contagios y que en las dependencias gubernamentales que integran palacio municipal y las diferentes paramunicipales e institutos se han aplicado los protocolos para evitar adquirir la enfermedad; pero lamentablemente el virus ha causado la muerte de dos trabajadores que no estaban activos y el contagio de varios empleados que sí se encuentran laborando en diferentes dependencias.

“Desde el 28 de febrero hemos estado insistiendo en las recomendaciones en los trabajadores sobre las medidas sanitarias. Lamentablemente muchos de los empleados que se contagiaron adquirieron la enfermedad fuera de la presidencia municipal, seguimos invitándolos a seguir extremando precauciones, ya que muchos de los trabajadores vulnerables que están descansando en su casa y que no están laborando en la comuna se han contagiado e incluso dos han fallecido”, notificó el presidente municipal.

Informó que los trabajadores activos que permanecían en cuarentena por sospechas de coronavirus, están fuera de peligro y en su totalidad se han incorporado a sus actividades laborales en las diferentes oficinas que conforman el Gobierno Municipal.

“En este momento los casos sospechosos que teníamos por coronavirus, se han incorporado a trabajar, ya se encuentran asintomáticos, actualmente no tenemos ningún caso sospechoso, casos confirmados fueron 2 y ya están recuperados y laborando, ya están fuera de peligro”, aseguró el también médico internista.

Soto Grave reiteró a los trabajadores y a los escuinapenses que no bajen la guardia en la aplicación de medidas sanitarias, ya que es necesario aplicarlas en el trabajo, en el hogar y al salir a la calle, porque el riesgo de contagios está en cualquier lugar, en el supermercado, en un restaurante ahora que ya van abrir restaurantes, con un vecino o con un familiar.

Dijo que a pesar de que ya se ha dado apertura a la actividad económica, no quiere decir que el riesgo de contagios de coronavirus haya disminuido, es todo lo contario, Escuinapa permanece en fase tres, que significa que hay riesgos de máximos contagios de adquirir esta enfermedad, de ahí de la importancia de ser responsables, por su bien y el de su familia.

“Pedirle a la gente que siga aplicando la auto cuarentena, quien se considere una persona vulnerable o no tenga necesidad de salir a la calle se resguarde, porque esta enfermedad está en su fase intensa de contagios y yo creo que va permanecer durante todo este año y no debemos bajar la guardia ni un solo día, porque ante cualquier descuido se puede contagiar y no vamos a estar seguros hasta tener un tratamiento seguro o una vacuna, así que lo que resta del 2020 y parte del 2021 tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad que está en cualquier lugar”, concluyó presidente municipal de Escuinapa.

