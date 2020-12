DoubleTree by Hilton se compromete con la sociedad mazatleca

El DoubleTree by Hilton Mazatlán es un hotel que además de confort, elegancia y excelente servicio, se distingue por su labor altruista, valores y compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan. Sin duda, el 2020 ha sido un año complicado para todos, sin embargo le hizo honor a su Semana del Efecto Hilton, donde todos sus miembros se reúnen con la misión de aportar bienestar a la comunidad, en diferentes proyectos.

Semana del Efecto Hilton en marcha

Un proyecto con amor by Hilton Mazatlán

Durante la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre el enfoque de ayuda se dirigió a la Casa del Mar, Orfanatorio de Mazatlán I.A.P., institución con más de 100 años de historia en el puerto, la cual da hogar a niñas y pequeños que necesitan el amor y seguridad de un hogar.

Ben Berdejo entrega equipo de computo a la Casa del Mar

En este gran proyecto, en total participaron más de 40 miembros del equipo Hilton, invirtiendo su tiempo y disposición para apoyar a esta noble causa, que tiene como propósito principal ayudar al desarrollo y estabilidad emocional de los pequeñitos del orfanatorio.

Miembros del equipo Hilton.

El proyecto se divide en tres fases:

La primera es la creación y donación de un centro digital, el cual facilitará la impartición de clases en línea que reciben los niños. Donación e instalación de ventiladores y mantenimiento de pintura. Donación de camas y blancos, así como entrenamiento de mejores prácticas, usos y cuidados.

Habitaciones de los pequeños en Casa del Mar.

Es muy importante destacar que el DoubleTree by Hilton Mazatlán se responsabiliza del desarrollo de sus miembros de equipo, ofreciéndoles las herramientas necesarias para lograr cada uno de sus proyectos y que se lleven a cabo de manera profesional y humana.

Ben Berdejo, Director General de DoubleTree by Hilton Mazatlán

En este año 2020, el cual ha sido uno de los más difíciles en nuestra historia, queremos reafirmar nuestro compromiso con nuestros valores y con las comunidades a las que servimos, con la que enmarcamos nuestra llegada al bello puerto de Mazatlán", destacó Ben Berdejo, Director General de DoubleTree by Hilton Mazatlán.

Ben Berdejo, Director General de DoubleTree by Hilton Mazatlán y Gabriela Ramírez, Directora de Casa del Mar.

Cuándo llegó el DoubleTree by Hilton a Sinaloa

El DoubleTree by Hilton Mazatlán se inauguró el primero de octubre de 2020 en el puerto sinaloense. Es la primera propiedad Hilton en el estado, y el séptimo Double Tree en México. Este hotel, que está ubicado en el corazón de la Zona Dorada de Mazatlán, conocida por tener los mejores restaurantes, tiendas y vida nocturna tiene 281 habitaciones que se caracterizan por su decoración vibrante y luminosa, con acceso directo a la playa e impresionantes vistas sobre la costa del Pacífico.

Cómo se ha preparado DoubleTree by Hilton ante la pandemia

Para cumplir con los lineamientos de salud y seguridad indicados por el gobierno local, DoubleTree by Hilton Mazatlán ha ajustado algunos servicios sin afectar las comodidades de los usuarios, esto como medida ante la pandemia por Covid. Para enfatizar el compromiso con la salud y la seguridad de los huéspedes, la propiedad participa en el Programa Hilton CleanStay ofreciendo estándares mejorados de limpieza y desinfección.

Los procesos de este programa líder en la industria de la hospitalidad, al igual que la capacitación de los miembros del equipo se han desarrollado de la mano de RB, fabricante de Lysol y Dettol, para ofrecer una estadía aún más limpia y segura desde el check-in hasta el check-out. Los nuevos estándares implementados de Hilton CleanStay incluyen un sello de habitación para indicar que no se ha accedido desde que se limpió y desinfectó minuciosamente, servicio de habitaciones para dejar "Knock and go" y opciones de limpieza flexibles.

¿Quieres formar parte del equipo Hilton?

