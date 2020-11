Dragados en el sur de Sinaloa han sido insuficientes

Rosario.- Aunque se han atendido muchos aspectos importantes en el sector pesquero como el caso de los dragados para la apertura del canal de Agua Verde a Matadero que permitió la entrada de agua dulce, la ampliación del canal Mahahual de Chametla y algunos trabajos en Escuinapa, Sinaloa, todo esto es insuficiente, reconoció el presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de Sinaloa, Edgar Augusto González Zataraín.

El también diputado local, agregó que en cuanto al tema del dragado, falta trabajo por hacer en el Huizache-Caimanero y también en Escuinapa, y se piensan realizar con un remanente que se puede rescatar, ya que por temas de la pandemia se retrasaron la aplicación de recursos.

Recalcó que hubo puntos positivos como la gestión para el apoyo de 40 millones a el empleo temporal, mismo que se les dió por segundo año consecutivo a todos los miembros de las cooperativas, cuando antes solo se beneficiaba un porcentaje.

Presupuesto

Gonzáles Zataraín comentó que se está viendo el presupuesto del 2021 en dónde se está luchando por incrementarlo, informó que la secretaría de pesca está tratando de enviar 119 millones de pesos, pero harán una contrapropuesta, en dónde se insistirá al gobernador un aumento de 20 millones de pesos más, para poder realizar más obras como dragados.

"Esperemos que logremos este aumento la verdad las dos veces que nos ha tocado meternos al tema del presupuesto hemos logrado un crecimiento, pues cuando yo llegue al congreso ese presupuesto lo agarré en 70 millones y hoy ya vamos en prácticamente más de 120 millones de pesos".

El presidente de la comisión de pesca resaltó que algo muy importante es el proyecto de acuacultura de camarón que están impulsando a través de la federación e incluso informó que ya en el Caimanero está una Cooperativa que está trabajando, iniciando este programa hace casi 8 años cuando fue presidente municipal de Rosario.

Agregó que la acuacultura les permitiría a los Cooperativistas trabajar todo el año en la siembra y cosecha de camarón, por lo que quieren llevar este tipo de trabajos a otras Cooperativas, iniciando ya los trámites algunos de ellos con Conapesca en busca de polígonos donde la SEMARNAT pueda autorizar concesiones y realizar este tipo de trabajo.

Gonzáles Zataraín recalcó que con lo anterior se podría aprovechar algunas áreas azolvadas de la laguna que no se le saca provecho y reutilizarlas, "sería un gran beneficio (acuacultura) pues la gente no solamente estará esperanzada al temporal a lo que es la Zafra natural de la pesca...y esto no es un proyecto en el aire porque ya tenemos concretado uno que han sido exitoso y vamos por otro".

El presidente de la comisión de pesca reiteró el compromiso de seguir gestionando recursos e impulsando proyectos que beneficien al sector que orgullosamente representa ante el congreso del estado.