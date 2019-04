Édgar González desestima posible sanción financiera

Rosario.- Las sanciones que podrían ser aplicadas a los diputados locales que se retiraron de la sesión el jueves pasados, donde se esperaba acatar la instrucción del Tribunal para la reinstalación de la magistrada Lucía Ayala, que fue removida en la Legislatura anterior, sería una medida que no trascendería, al no haber quórum legal y no estar presente el 50 por ciento de los legisladores del Congreso del Estado.

Sin notificación

Édgar González Zataráin, diputado local del distrito 24, que integran Escuinapa y El Rosario, dijo que hasta la mañana del lunes no se les había notificado que se les fuera aplicar algún tipo de sanción, como se ha manejado en medios de comunicación, pero que si es verídica la información no procedería, ya que ellos decidieron retirarse para evitar que se registrara una ilegalidad al no estar dentro del orden del día el punto de reinstalación de la magistrada.

Comentó que como legislador de la fracción del PRD, no está en contra de la reinstalación de Ayala, puesto que fue uno de los que votó a favor de que saliera el dictamen para ser presentado en una sesión extraordinaria, inclusive ese mismo día, pero eso no sucedió, ya que se pretendía que en la misma sesión se aprobara el punto de la magistrada, pues se tenía como plazo hasta el jueves.

El 25 de abril pasado se realizaba la sesión, en la que participaban 33 de los 40 diputados locales que integran la Legislatura, pero al llegar al punto de la reinstalación de la magistrada, 13 se retiraron. Los otros legisladores faltaron por enfermedad o porque estaban fuera de la ciudad.

Luego se acordó que a los diputados que dejaron la sesión les descontarán su dieta.