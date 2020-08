Edil critica el anuncio del Carnaval de Mazatlán 2021

Mazatlán, Sinaloa.- Es importante que el Ayuntamiento tome todas las previsiones necesarias en torno si realiza o no el Carnaval, pues en las condiciones sanitarias en las que se encuentra Mazatlán, no es para realizar eventos multitudinarios reconoció el regidor Rodolfo Cardona Pérez.

Calificó como innecesario que el Ayuntamiento y Cultura efectúen reuniones de carácter público, que en un momento dado podría poner en riesgo no solo a la asistencia, sino también a quienes participan en la actividad.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Deben poner el ejemplo

Dijo que así como el municipio llama la atención a quienes no acatan los protocolos de cuidado ante la pandemia del COVID-19, es necesario que también haga lo mismo al evitar acciones que pueden resultar contraproducentes para la población.

Es importante que si como autoridad se está llevando un regreso a las actividades en forma gradual, creo que como autoridad también se tiene que actuar en ese sentido, de no hacer eventos masivos que no están aún permitidos por la situación de la contingencia sanitaria

Carnaval Internacional de Mazatlán 2021. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El edil reconoció que la campaña de promoción para el Carnaval no se debe de detener, pero sí debe realizarse siempre respetando las medidas que piden las autoridades de salud, no obstante que no está permitido el desarrollo de eventos que aglomeren gente de manera masiva.

Mencionó que los organizadores deben adaptarse a la nueva normalidad para llevar a cabo las actividades de las fiestas del Rey Momo sin que se corra el riesgo de que alguien pudiera resultar afectado.

La tecnología

Cardona Pérez indicó que los eventos previos a la máxima fiesta del puerto pueden efectuarse de manera virtual, lo cual ya se ha hecho a lo largo de la cuarentena del coronavirus.

Consideró incongruente que en agosto y en plena pandemia, el municipio efectúe actividades en miras al Carnaval 2021, que se realizará del 11 al 16 de febrero, casi 7 meses antes de la magna fiesta.