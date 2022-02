Ediles de Mazatlán ven difícil decidir ante fiesta del carnaval por pandemia

Sinaloa.- Los regidores de Mazatlán, Martín Pérez por el Partido Acción Nacional (PAN), y Reynaldo González Meza por el PAS coincidieron en que la autorización del carnaval fue difícil ante la situación de la pandemia.

Se informa

Martín Pérez detalló que se informa por los medios de comunicación acerca de los detalles de la máxima fiesta del puerto.

“Se han puesto algunos filtros sanitarios pero en la zona de Olas Altas es casi imposible tener la sana distancia y el uso de cubrebocas porque los asistentes andan en la diversión”, expresó Martín Pérez.

El edil destacó que la responsabilidad debe ser compartida, las autoridades al instalar protocolos pero la ciudadanía es la que debe de acatarlos.

Reynaldo González reconoció que el carnaval es una fiesta importante y ganancias para el sector turísticos. “Al entrar sí te piden el cubrebocas, te checan la temperatura, pero dentro de la zona de fiesta no. Esperemos en los próximos días los casos de Covid no vayan aumentar.

Hasta ahorita, en las imágenes no se han visto que hagan ese enorme protocolo de salud”, sostuvo el regidor por el PAS.

El llamado

La Dirección de Servicios Médicos hace un llamado a la población en general a no bajar la guardia y cuidar su salud, aunque ya estén vacunados con el refuerzo, pueden volver a contagiarse de Covid-19, porque la variante Ómicron es más contagiosa.

El subdirector del hospital municipal Margarita Maza de Juárez, Jesús Ramón Gómez, aseguró que son acertados los operativos y protocolos sanitarios que se realizan en el puerto, pero las personas deben ser responsables y tomar sus precauciones, porque las actividades que se realizan en cualquier ciudad no se pueden suspender.

“No debemos descuidarnos y decir, no me va a pasar nada porque estoy vacunado, no me pasará nada; eso no porque estando vacunados se presenta, pero a menor daño, porque se va a un estado de gripa, ya se va al pulmón con inflamación y que quede para intubarse o tener que utilizar oxígeno en su casa”, indicó.

El subdirector del hospital municipal insistió en hacer un llamado a la población en el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, evitar aglomeraciones, y si presenta algún síntoma de gripe, que acuda a recibir atención para que tenga un diagnóstico inmediato.