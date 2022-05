Ediles mazatlecos aprueban condonar el 100 por ciento de multas en ISAI

Sinaloa.- Ediles propusieron y autorizaron condonar el 100 por ciento de multas en el impuesto sobre la adquisición de inmueble (ISAI).

Esta propuesta la realizó la Comisión de Hacienda, según el coordinador, Bernardo Alcaraz Conde. Este se aprobó por unanimidad en la sesión de cabildo número 13.

Los descuentos

Estos descuentos serán aplicados a contribuyentes que paguen ese tipo de adeudos.

El periodo vigente es del 16 de mayo al 16 de junio de este mismo año, de conformidad con lo señalado en el cuarto párrafo del Artículo 49 del fiscal municipal.

Lee más: Instalan rústico parador fotográfico en malecón Siglo XXI en Escuinapa, Sinaloa

El coordinador de la Comisión de Hacienda durante su intervención dijo: “Se autorice por parte del pleno del H. Ayuntamiento, tesorero municipal y director de Ingresos Municipales para que de manera conjunta o separada, puedan llevar a cabo la condonación de las multas y recargos hasta el 100 por ciento”.

Este impuesto se genera cuando se adquiere un inmueble, tanto se trate de un terreno sin construir, una casa o departamento nuevo o usado.

La tasa que se paga por este concepto puede ir del 1 hasta un 4.5 por ciento.

Ingresos pasados

El Municipio captó 11 millones 497 mil 580 pesos durante 2021 en el pago del referido impuesto.

En el mes de enero de 2022 tenían un conteo de 16 millones 821 mil 277 pesos.

el director de Ingresos Municipales, Javier Enríquez Bastidas, en el mes de enero informó que habían ingresado a las arcas municipales un total de 50 millones 136 mil 084 pesos.

Para facilitar el pago a los contribuyentes de los mencionados impuestos, la comuna instala módulos de cobro por diferentes puntos de la ciudad.