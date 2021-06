Efectúan cambios en el área administrativa del hospital general de Escuinapa

Sinaloa.- Autoridades de la Secretaría de Salud visitaron el municipio para anunciar los cambios de personal en el área administrativa del hospital general de Escuinapa con la que buscan implementar un buen cierre de administración, después de varios meses de conflictos al interior de esta institución pública.

Alrededor de las 11:30 horas del martes arribó personal de la Secretaría de Salud al hospital general, para hacer el anuncio de los cambios que se implementaron a partir de este 15 de junio.

Melvin Noé Márquez, director jurídico y de normatividad de los Servicios de Salud y Oscar Garzón López, dirección de atención del área médica de la Secretaría de Salud fueron quienes efectuaron los cambios en el área administrativa de este nosocomio.

"Vinimos para presentar a la administradora Reyna Isabel Ríos Zamora, al personal encargado de recursos humanos, Kenia Guadalupe Medrano Rendón y de recursos materiales, a Ana María López Contreras que nos acompañará estos cinco meses para el cierre de esta administración del hospital general de Escuinapa", informó Noé Márquez.

Dichos cambios causó la molestia de un grupo de trabajadores, quienes desde hace varios meses laboraban bajo protestas, al denunciar acoso laboral y de malos manejos de los recursos de esta institución por parte del administrador y de la jefa de enfermeras.

"Nos traen con puras mentiras vinieron y cambiaron a la jefa de recursos humanos, por alguien que no tiene perfil, el hospital está descuidado como nunca, los aires acondicionados no sirven y tienen a los paciente con el calorón y con abanicos, nada más porque no quieren atender estos problemas y a la jefa de enfermeras que nos trata mal, que nos amenaza y amedrenta ahí la tienen, queremos que venga el secretario de salud, para que venga y vea en qué condiciones está el hospital", expresó una de las trabajadoras inconformes.

Márquez dijo que el cambio sobre la jefa de enfermeras aún permanece en análisis, ya que no se ha documentado el proceso del área jurídica.

"Consideramos que hay un recelo, hay unas situaciones que están pendientes, esperemos que con las acciones y trabajos que se están realizando de alguna manera el hospital continúe y se normalicen estos conflictos", explicó el encargado del área jurídica de la Secretaría de Salud.

Garzón López, dijo que la plática y la conversación con el director van en función de tomar acuerdos. Ya que existe una licitación del mantenimiento de los aires acondicionados y se hace uso de este recurso, y el acercamiento es con el interés de dar solución a estos problemas que se presentan en el hospital para brindar un mejor servicio a los paciente.

"Este era un asunto de índole administrativa el tema de los aires, viáticos, insumos del hospital, cosa que han estado manifestando los compañeros de este hospital que las cosas no estaban funcionando, por ello se está atendiendo y estamos buscando que está área retome la situación y este hospital tenga el respeto que se merece para todos los trabajadores y sobre todo para el paciente, eso es lo importante", concluyó el dirección de atención del área médica de la Secretaría de Salud.

