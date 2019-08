Ejército Mexicano activa Plan DN-III en Rosario

Rosario.- Una de las zonas más afectadas por las lluvias que continuaron en el municipio fue la colonia Alfonso Calderón, especialmente entre las Calles Gadea Fletes y Carmen Borrego, lugar en donde entra el agua a la laguna del iguanero, misma que superó su nivel y empezó a inundar las casas ubicadas en esta dirección.

Sabina es una de las afectadas en esta Colonia y aunque ya había sacado algunas de sus pertenencias debido a que en años anteriores habían pasado por algo similar, aún le quedaban algunas pertenencias.

La vecina afectada así como otros vecinos del lugar, fueron auxiliados para sacar sus cosas y llevarlas a una parte más segura con algún familiar por elementos de la SEDENA y Protección Civil, pues en el municipio de activo el plan DN-lll.

Fue en estos vehículos militares mejor conocidos como comandos y carros del ayuntamiento, que las pertenencias de los civiles fueron sacadas de los hogares.

Foto: Cortesía

"Fue un mundo de agua el que cayó y además que el agua no se desfoga como debe en la laguna, esto por lo que pasamos ahora, ojalá sirva para que las autoridades hagan algo, sabemos que no es culpa de ellos, pero sí que abrieran más desfogues en la laguna o algo que se pudiera hacer para que no se inundará tanto"

Informe oficial

El presidente municipal, Manuel Pineda, realizó un recorrido por la colonia Calderón , informando que es la más afectada por el desbordamiento de la laguna del Iguanero; con un total de 33 casas inundadas, las cuales recibirán en el transcurso del día apoyo de DIF Rosario.

Foto: Cortesía

Dijo una tarea en equipo junto con CONAGUA y ayuntamiento, se mantienen tareas para el desazolve del drenaje en diferentes zonas donde se tiene detectado cinco bloqueos ; también se sumó la ayuda de un vactor industrial gestionado el día de ayer al gobernador del estado.

Para desfogar la laguna del Iguanero y la laguna Zacatecas, se trabaja con bombas de 6 pulgadas, acompañados de personal de Obras Públicas quienes realizan drenes provisionales para que las aguas pluviales disminuyan lo más rápido posible en caso de seguir con el pronóstico de lluvias para este fin de semana.

Maquinaria de este ayuntamiento, en colaboración con la empresa ICA, repararon provisionalmente los aproches del puente de la Batanga, que fueron obstaculizados por palizada proveniente del cause del río; la circulación ya esta habilitada.