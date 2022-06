El Barzón en Mazatlán descarta que haya beneficio al ‘congelar’ mensualidad del Infonavit

Sinaloa.- La asociación El Barzón desmiente al director de Infonavit respecto a que se podrían congelar las cuentas de las familias. El líder del grupo Barzón en Mazatlán, José Guadalupe Morales Carrillo, dijo que las 87 mil personas no corresponden ni al 3 por ciento de la gente que puede acceder al programa.

Engaño

“En su mayoría les alteran la mensualidad, haciéndoles creer que les bajan el saldo y que se lo dejan a la mitad. Por decir así, 400 mil pesos se lo dejan en 200, y si una persona debe 70 meses y está pagando mil 100, le piden los mismos 70 meses pero ahora con más de 2 mil pesos, con la finalidad de tener el saldo como ellos lo redujeron”, explicó José Guadalupe Morales.

El abogado aseveró que es un engaño decir que con 87 mil sinaloenses beneficiados se resolverán todos los conflictos. Además, para esto se necesitan reunir ciertos requisitos, como tener la cuenta al corriente, es decir, que no deban en los últimos 24 meses. También que el crédito tenga más de 15 años.

“Esos anuncios populistas, políticos se han estado haciendo desde que entró el presidente de la república haciendo creer a la gente que por una sola declaración, los problemas se van a resolver”, expresó el dirigente de El Barzón.

Nuevas demandas

Morales Carrillo reveló que se tienen demandas nuevas. Una viene de la Ciudad de México. En la mencionada asociación luchan por recuperar viviendas que están a punto de perder a través de amparos.

En el mes de mayo se notificaron 23 avances de juicios. Según Morales, eso demuestra que los juicios no se han detenido, contrario a lo que dijo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que las familias ya no se tenían que preocupar porque Infonavit ya no iba a desalojar a la gente.

“Mucha gente se confía. No se vale engañar a la gente, no se vale prestarse por parte del gobierno estatal a esa jugada de que si la gente acepta una disminución de saldo, tiene que aumentar su cantidad de pago, cuando muchas veces no lo van a poder hacer. Son temas aclaratorios para que la gente no caiga en la trampa”, concluyó Morales Carrillo.

El Dato

El convenio

El director del Infonavit y el gobernador Rubén Rocha firmaron un convenio donde aseguraron que 87 mil sinaloenses se verían beneficiados al congelar sus mensualidades.