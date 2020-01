El Cajón del Verde lleva un año sin servicio de agua

Rosario.- Un año o más sin el servicio de agua potable han sufrido los vecinos de la comunidad de Cajón del Verde, perteneciente al municipio de El Rosario.

Se seca el pozo

En un recorrido por esta localidad, se pudo observar que la mayoría de los habitantes tienen sus cubetas, tambos o cualquier recipiente en el que se pueda almacenar agua, a las afueras de sus hogares.

Están ahí dispuestos por si acude alguna pipa del Ayuntamiento o algún vecino que tenga la manera de acarrear el vital líquido.

Los entrevistados coincidieron en que la noria que abastecía al poblado se secó. Por este motivo ya no tienen agua.

Además, muchos pobladores no pagan el recibo de agua potable. Esta es una de las causas por las que no se tiene recurso para excavar el pozo o buscar otro.

Las autoridades tampoco han dado alguna solución o apoyo para acabar con el problema.

María es una mujer de la tercera edad que vive en las primeras casas de la calle principal.

Señala que la vida sin agua potable es muy difícil, pues se necesita para el quehacer diario.

Dice que su esposo acaba de fallecer y no tiene dinero para pagar quién le traiga agua ni cómo acarrearla.

Le lavo la ropa a un señor y él me trae agua para uso de aquí de la casa. Yo le ayudo y el me ayuda. La verdad sí estamos sufriendo mucho, a veces no hay agua ni para bañarse

Sin equipo

María Elena dice que tienen más de un año sin el vital líquido, y aunque se intentó nuevamente echar a andar la bomba, la noria no tenía ni 2 metros de profundidad y en aproximadamente 15 minutos se secaba. La bomba estuvo a punto de quemarse, es por eso que ya no se prendió. “Sí mandan pipa del Ayuntamiento, creo que como una vez por semana, pero no es suficiente”, explicó.