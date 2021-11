El Cemaz pide más árboles en el Parque Central de Mazatlán; Advirtieron daño ecológico

Sinaloa.- El Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz) pide más árboles para el Parque Central.

El presidente del organismo, Martín Alejandro Guerrero, dijo que, desde un inicio, ellos como defensores del ambiente estuvieron en contra de la realización del proyecto.

“Esto viene siendo un fraude más a la población mazatleca, siempre nos opusimos a él, para nosotros no es un lugar que favorezca al pueblo, lo que hicieron fue destruir la naturaleza. Antes era abierto al público, pero ahora no, inclusive no tardan en cobrar”, expresó el líder del Cemaz.

El ecologista comentó que su construcción implicó un ecocidio, pues talaron muchos árboles y se desapareció toda la vegetación. Incluso aseveró que es un dinero tirado a la basura, pero se hace porque sacan “mochada”.

Calificó la obra como un acto de corrupción. Guerrero Ibarra dijo que cuando estaba el Bosque de la Ciudad todo era natural. El Parque Central es un conjunto urbano con 32 hectáreas. Su inversión fue de 208 millones 768 mil pesos.

El pasado mes de octubre se inauguró ese nuevo espacio para los mazatlecos. Hay familias que acuden al lugar por las tardes para pasear y hacer ejercicio, hay atracciones que cobran.