El Comité de Adquisiciones en Mazatlán es apercibido por la compra de luces

Mazatlán, Sinaloa.- Por acuerdo del Cabildo, el comité de adquisiciones tendrá que comparecer para aclarar la adjudicación directa de un contrato por 400.8 millones de pesos para la compra de luminarias tipo LED. El regidor del PAS, Reynaldo González Meza, presentó el acuerdo, que causará efecto en tres días, a partir de su aprobación.

El exhorto

González llamó a los integrantes del comité para que aclaren los pormenores del contrato firmado con la empresa Azteca Ligthing.

Se pidió que la comparecencia sea transmitida en vivo para transparentar el caso.

Los integrantes del comité son Nayla Velarde, presidenta del Comité de Adquisiciones; Édgar González Zataráin, secretario del Ayuntamiento; Javier Alarcón Lizárraga, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez y José David Ibarra, al igual que el regidor Bernardo Alcaraz.

Sin complicidades

Durante su intervención, la regidora del PAS, América Carrasco Valenzuela, dijo que está a favor del desarrollo de la ciudad en materia de servicios públicos, pues existe un déficit en ese sentido.

“Por ahí afirman que no pensamos claro, que pensamos pero no por un grupo; pensamos en las familias mazatlecas, no somos cómplices de malas prácticas”, expresó.

La edil criticó el sobreprecio de las lámparas compradas. Señaló que esos 400.8 millones de pesos podrían beneficiar a miles de mazatlecos si son redirigidos a programas.

La compra de las 2 mil 100 luminarias debió licitarse, dijo.