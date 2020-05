El Covid-19 ha generado a Mazatlán pérdidas por 2 mil 700 millones de pesos: Romero

Mazatlán, Sinaloa.- El sector terciario (comercio, servicios y turismo) ha dejado de percibir 2 mil 700 millones de pesos en Mazatlán, estimó el secretario general de la Cámara de Comercios y Servicios Turísticos (Canaco Servitur) y líder de la Asociación Nacional de Moteles, Guillermo Romero.

Añadió que la emergencia sanitaria por Covid-19 ha afectado a este sector en todo el país.

En México se han dejado de ganar 500 mil millones de pesos y en la entidad son 15 mil millones de pesos, del 17 de marzo al 10 de mayo (ya se hizo la estimación hasta ese día). “Pero hay aún una luz al final del túnel.”

El empresario del ramo turístico resaltó que los hoteleros se alistan para reabrir a partir del 1 de junio.

¿Ha sido difícil la paralización del sector debido al Covid-19?

Sí, el tener que parar por la emergencia sanitaria todas las actividades llamadas no esenciales ha afectado severamente a este sector y sus colaboradores.

Al cerrar comercios, servicios y hoteles, no hay ingresos pero sí existen gastos, ya que se tienen que pagar sueldos, impuestos y mantener los establecimientos también cuesta. Se acataron estas disposiciones para evitar los contagios por el coronavirus.

¿Va a ser difícil recuperarse?

Sí, va a ser un proceso muy largo. Se han tenido pérdidas millonarias. Aquí en Mazatlán se tiene un estimado de 2 mil 700 millones pesos en las actividades terciarias (comercio, servicios y hoteles). Este año va cerrar muy difícil sin ganancias, y esto afecta a todos.

¿Tienen una fecha para reabrir?

El 1 de junio es una fecha estimada para reabrir hoteles en el país, es lo que se ha informado. Pero no es un plazo definitivo.

Todo va a depender de cómo se desarrolle la pandemia en el país, y sobre todo, en la entidad y en Mazatlán.

¿Ya se preparan para abrir?

Algunas empresas ya iniciaron este proceso. Se tendrán que hacer fuertes inversiones para estar listos y abrir cuando la autoridad lo disponga.

¿Habrá modificaciones?

Desde luego, ya nada va ser igual después de la pandemia. Se tienen que hacer modificaciones de todo tipo.

En la recepción se tendrán cubrebocas, se instalarán equipos con gel (antibacterial) en varios puntos estratégicos. Esto ya se está haciendo en hoteles, como ya se hace en Estados Unidos.

¿Covid-19 marca un antes y después?

Sí, todo será diferente, y esto lo tenemos muy claro los hoteleros, comercios y quienes otorgan servicios. Hasta la limpieza de las habitaciones va a cambiar.

¿Y los servicios que otorgan?

Hay hoteles que ofrecen todo incluido, pero esto quizás ya no pueda operar. El bufet genera aglomeraciones y las medidas sanitarias ya no van permitir que los huéspedes se pueden servir (los alimentos). Seguirán ofertados, pero los tendrán que servir los empleados, que habrán traer cubrebocas, cubierto el pelo, usar guantes, atendiendo todas las medidas de higiene.

¿Ya tienen las disposiciones de la autoridad?

No. Estamos esperando las disposiciones de la Cofepriss, pero nos adelantamos en áreas de higiene.

¿Va a ser lento el arribo de turismo?

Sí, porque hay poco movimiento de las líneas aéreas. Las internacionales van a tardar. Mazatlán empezará a beneficiarse con el turismo regional.

Del Corredor Económico del Norte va a empezar a venir turismo de Durango, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Nuevo León.

Asimismo, de los estados de Nayarit, Jalisco y del interior del estado.

Además, tenemos la ventaja que las personas no van a querer viajar a Europa y Estados Unidos a corto y mediano plazo.

¿Cree que se pueden recuperar este mismo año?

No. Van a pasar varios meses para que se empiece a ver recuperación. Habrá empresas incluso que no podrán reabrir. Las afectaciones por la pandemia Covid-19 son muy severas y aún no termina la cuarentena.

Te puede interesar

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Sin aparecer Gilberto González "Betillo", su familia lo sigue buscando

Adela da continuidad a una sabrosa tradición culinaria en San Ignacio