El Covid-19 le robó su trabajo a Doña María, quien se dedica a la elaboración de piñatas en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Por más de 40 años, María del Socorro Rendón Lizárraga se ha dedicado a la elaboración de piñatas, pero no contaba con que una pandemia le arrebatara el trabajo de este 2020.

María del Socorro se ubica en la colonia Centro, de Mazatlán. Ahora atiende a las personas con su cubrebocas puesto, pues ya es parte de la nueva normalidad.

El Rincón de las Mil Piñatas es el negocio de Rendón Lizárraga. Desde su adolescencia aprendió a elaborar las piñatas y de eso ha mantenido a su familia.

Actualmente solo vende piñatas pequeñas para las familias que no pueden hacer fiestas.

A sus 65 años, María aseguró no haber visto ninguna pandemia que tuviera tanto poder y ocasionara miles de muertes en el mundo.

En el año de 1974, decidió inaugurar en su propia casa el negocio del reparto y venta de estos artículos atractivos, de diferentes figuras y colores.

En esos años, solo había una pareja de Aguacaliente de Gárate, que era la competencia de Rendón. María del socorro tiene dos trabajos, el ser ama de casa y diseñadora de las piñatas.

Al llegar a su domicilio, se observa a Socorro que lava la ropa y atiende los quehaceres del hogar.

La comerciante recordó que en el año 2009, la influenza llegó a México, después a Sinaloa, y tuvieron que cerrar las escuelas. Se quedó con las piñatas hechas pues se acercaba el Día del Niño, uno de las festividades más importantes.

Explicó que en el 2009, todos los pedidos que tenía para las escuela de Mazatlán fueron cancelados por la influenza H1N1.

No me esperaba una enfermedad más seria y grave como la del Covid, ahora sí en todo este año no voy a vender. Es preocupante porque mucha gente ha perdido su empleo, dijo Rendón Lizárraga.