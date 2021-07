El DIF Mazatlán ofrece el servicio funerario gratuito a personas vulnerables

Sinaloa.- El Gobierno de Mazatlán que encabeza el Químico Benítez Torres, a través de DIF Mazatlán que preside Gabriela Peña Chico, ofrece servicio funerario el cual brinda el apoyo a cualquier mazatleco que ha sufrido el deceso de algún familiar, por accidente o de forma natural, y que se encuentre en situación extrema de vulnerabilidad.

La presidenta del DIF Mazatlán comentó que se busca apoyar con este servicio a las familias más vulnerables en un momento de mucha necesidad y dolor.

“Sabemos que este tipo de servicio es costoso y hay familias que no tienen la posibilidad de costear un servicio digno para el familiar que lamentablemente falleció”, comentó.

“Quiero que estén enterados que no están solos, que estamos para apoyarlos. El servicio es completamente gratuito y está ahí para quien lo necesite”, dijo Gabriela Peña Chico.

El servicio funerario del DIF Mazatlán incluye la preparación de cuerpo, ataúd, velación a domicilio con carpa y sillas, además de servicio de cafetería y traslado de cuerpo a la misa y cementerio.

El equipo de trabajo social es el encargado de realizar un estudio socioeconómico inmediatamente después de la solicitud. Para más información, se pueden comunicar al 669-915-80-00, extensión 1224 o 1225, o al celular 669-218-83-40 y 669-149-64-81.

