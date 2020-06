El Gobierno Municipal busca el rescate de Bomberos Escuinapa

Escuinapa.- Bomberos Voluntarios de Escuinapa no debe desaparecer, ya que son una institución de auxilio y rescate que ha salvado la vida de muchos ciudadanos en riesgo, por lo que el Gobierno Municipal intervendrá en este problema en busca de garantizar su operatividad, informó Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento.

El miércoles 24 de julio, el comandante Jorge Alberto García Morales hizo un llamado de auxilio al Gobierno Municipal de que Bomberos de Escuinapa estaba a punto de desaparecer por la crisis financiera que atraviesa, por lo que se requiere de su intervención para evitar que esta corporación de rescate no cierre sus puertas, como lo ha manifestado el presidente del patronato Andrés Rodríguez Hernández.

El secretario del Ayuntamiento dijo que tienen conocimiento de los problemas financieros por los que atraviesa esta corporación, pero que no es una opción el cerrar sus puertas y que desaparezca, ya que han demostrado trabajo en beneficio de los escuinapenses.

Los equipos y transportes de los Bomberos están en condiciones necesitadas de mejoras. EL DEBATE

“Hemos tenido el acercamiento con el patronato y la situación es la misma de que siguen batallando con los recursos y con la llegada de la emergencia sanitaria por covid-19, vino a incrementar esta crisis al interior de la corporación, porque se hablo que los elementos enfermaron de coronavirus y el patronato no pudo enfrentar esta situación porque los muchachos exigían condiciones de salud, por lo que el patronato se sintió rebasado”, relató Acosta Alemán.

Dijo que el municipio les ofreció la atención médica a los elementos a través del área de Servicios Médicos Municipales para realizar sus estudios, porque la contingencia de salud los desestabilizó y generó temor al grado de querer cerrar la base por miedo al covid-19.

“Yo tengo entendido que querían cerrar la base de manera preventiva, para evitar contagios. Es indiscutible que Bomberos Escuinapa está en una crisis financiera y presidente (Emmett Soto) está viendo la manera de cómo podemos ayudarlos, estamos haciendo gestiones, estamos viendo el tema del terreno, para sacarlos adelante y va a llegar el momento de que me reúna con los elementos para buscar alternativas de cómo podemos hacerle para que una institución como Bomberos no cierre sus puertas y no desaparezca”, enfatizó.

Vista de una de las bases de los Bomberos de Sinaloa. EL DEBATE

Acosta Alemán mencionó que contemplan el acercamiento con el patronato para platicar y valorar la situación, saber su sentir y qué es lo que piensa, si desea continuar o si ellos mismos como patronato gestionan un cambio, todo se pondrá sobre la mesa en busca de que la institución siga y ni siquiera se piense en extinguirla.

Añadió que como autoridades municipales su intención siempre ha sido apoyar a Bomberos, les han brindado equipamiento, les otorgaron por unos meses recurso recolectado de la ampliación de horarios de los negocios con venta de alcohol y tienen la intención de realizar una donación de un terreno para la construcción de su base.

Uno de los puntos pendientes que se tenía como riesgo para que bomberos desaparezca es que no cuentan con un terreno propio, ya que están en un lugar prestado y ya se los pidieron, de ahí que el Municipio ya realiza los trámites para la donación de el terreno para la construcción de su base.

