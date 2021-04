El INE se alista con material para las próximas elecciones del 6 de junio en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Las autoridades electorales se alistan para la próxima jornada de votaciones que se llevará a cabo el próximo 6 de junio.

Incluso, se dice que estás elecciones serán las más grandes de México.

A las instalaciones del INE llegó un camión con material no custodiado.

Beatriz Virginia Ramirez Herrera, presidenta del distrito 01, explicó que la ley señala cual es el material custodiado y cuál no.

En este caso no sé trata de boletas ni de actas, son las urnas, portas urnas, mamparas, la tinta indeleble y la documentación que no se requiere vigilancia, es el material de trabajo entonces en esta ocasión no se necesita ser custodiado, expresó Beatriz Virginia Ramírez.