El Parque Central divide las opiniones entre los ciudadanos en Mazatlán

“Honestamente se me hace que le falta más movimiento todavía y meterle más mano de obra, el pasto está muy deteriorado, ojalá que con el tiempo mejore”, comentó Betsaida Moreno.

“Creo que estaba mejor el bosque de la ciudad porque tenía más vegetación, a lo que uno acude comúnmente a un parque es que sea algo tranquilo, se ve muy descuidado, todo en general se ve muy descolorido y decaído, me parece un ecocidio porque antes había muchos animales, se me hacía muy padre”, dijo Rodolfo Hernández Salazar.

“El lugar está muy bonito, va empezando, solo hace falta que se promueva un poco más porque hay gente que todavía no sabe que está abierto, así pueden venir más personas a realizar todo tipo de actividades”, expresó Juan José Torrres.

Sinaloa.- A unos días de inaugurarse el Parque Central en Mazatlán , ya se dividen opiniones entre los ciudadanos. Para algunos el lugar es una buena zona para hacer ejercicio y pasarla bien en compañía de la familia, pero para otros es un lugar con falta de árboles en donde no se puede descansar del sol.

