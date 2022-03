El Partido Sinaloense no se debilita con la salida de dos alcaldesas

Escuinapa.- La renuncia al Partido Sinaloense de parte de Claudia Liliana Valdez García y Carla Úrsula Corrales, alcaldesas de El Rosario y Cósala, no ha debilitado al PAS, de lo contrario se han sumado cientos; así lo declaró Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El actual secretario de Salud y ex líder del Partido Sinaloenses durante su gira por el sur de Sinaloa dio su postura ante la renuncia de ambas alcaldesas, quienes han hecho pública su renuncia al PAS, para sumarse al proyecto que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya.

Comentó que al asumir la Secretaría de Salud se ha enfocado únicamente a su trabajo de manera institucional, sin embargo a él le ha toco trabajar por el Partido Sinaloense, por lo que puede decir que las alcaldesas cambiaron de opinión, y lo único que les puede decir es “muchas gracias”.

Leer más: Será un hombre que sea el presidente del PRI en Sinaloa, confirma Cinthia Valenzuela

¿Vemos un claro distanciamiento en PAS-Morena, qué es lo que esta pasa?, “La verdad desconozco que está pasando en ambos partido, porque cada quien está haciendo lo suyo y en ese tenor el Partido Sinaloense y lo que yo veo desde fuera es que está creciendo muchísimo y es impresionante la gran cantidad de gente que se está sumando y yo creo que esto está generando incertidumbre en otros partidos”.

¿Buscan debilitarlo?, “Podría ser, pero sabemos que es muy difícil debilitar a una persona que ha trabajado mucho”.

¿Se siente relegado con esto que está pasando?, “No, yo soy el secretario de Salud de Sinaloa, y soy director general de los Servicios Médicos, y yo coordino todo lo que tiene que ver con salud en el estado, a mí nadie me coordina. Yo solo obedezco al señor gobernador del estado de Sinaloa y los resultados ahí están. Estamos trabajando mucho y los resultados se pueden ver en el área de la salud y seguimos trabajando para que haya mejores condiciones en todos los sentidos, debe haber buen equipamiento, buena infraestructura, abasto de medicamentos y debe de haber certidumbre laboral”.

Dijo que ha viajado mucho a la Ciudad de México para buscar beneficios para los sinaloenses, todo lo hace por instrucciones del gobernador, con quien tiene una buena relación.

“Nosotros (gobernador) llevamos una buena relación, hay veces que hay diferencias, pero eso las hay hasta en tú casa, pero de esto de la gente que se va, lo dicen columnistas que hay una programación de 5 o 6 personas que se van a ir y que lo harán en diferentes días para mantenerse vigentes en la prensa y dar la apariencia de que el PAS se está desmoronando, que se está desarticulando, pero de dónde si están llegando cientos y cientos de gentes”, señaló.

¿Esta separación de partidos (PAS-Morena) no afectará a los municipios que no son afines al partido a Morena?, “En lo absoluto, porque una alianza termina el día de la votación y ya después se gobierna, no pasa nada”.

Leer más: Proponen inscribir en Muro de Honor “Centenario de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”

¿Renunciará a su cargo?, “Eso no pasa por mi mente, yo estoy trabajando si quisiera renunciar ustedes creen que anduviera visitando cinco o seis municipios al día”.