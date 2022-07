“El Químico” Benítez Torres, bajo la lupa del Congreso de Sinaloa

“Todos los servidores públicos estamos obligados a ser transparentes y respetuosos de la ley, y Mazatlán no es una isla, es uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa, y por lo tanto, el puerto se rige por la leyes de la entidad y la Constitución. El alcalde no puede hacer lo que le dé la gana”, advirtió el diputado.

Pese a que el gobernador sacó de su lista de proveedores y demandó a la empresa Azteca Lighting por incumplimiento , el alcalde asegura que sigue el contrato por 400.8 millones de pesos por la compra de lámparas y con estas “bravuconadas” no abonan en nada, y no debe olvidar que hay una denuncia por la compra de las luminarias. Además, la Auditoría Superior del Estado (ASE) está haciendo la revisión y habrá observaciones, apuntó el legislador morenista.

