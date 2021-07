‘El Químico’ advierte cese de trabajadores en Mazatlán por desacato de medidas sanitarias

Sinaloa.- A rendir cuentas, llamará el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres a servidores públicos municipales que no le dan a conocer anomalías relacionadas con la aplicación de los protocolos sanitarios, que detectó al recorrer lugares de afluencia turística.

Dijo que en los casos se involucra a inspectores que deben estar al pendiente de las anomalías que pueden surgir al momento de revisar los lugares cercanos al área de bañistas.

“Encontré algunas irregularidades que no me detectan quienes deberían de informarme, por lo que no se descarta un jalón de orejas a quienes incumplen en sus labores.”

Reconoció que si en el municipio se confiara en el trabajo que realiza el personal a su cargo, la ciudad fuera un caos, pues son muchas las anomalías cometidas que no son reportadas al Ayuntamiento.

Hay pruebas de las irregularidades

El munícipe comentó que tienen que las omisiones tienen ver con las investigaciones hechas por el personal a su cargo, que está facultados para amonestar al turismo nacional.

Por lo ocurrido, no descartó que a la brevedad haya una llamada de atención entre los comerciantes que no reportan las anomalías que se han detectado en diferentes puntos de la ciudad.

El funcionario aseguró tener pruebas de que algunos elementos del municipio no están haciendo bien su trabajo, lo cual está documentado en fotografías y videos, por lo que llamó a rendir cuentas a todos los involucrados.

El edil indicó que ha sido el aforo permitido en los establecimientos donde los trabajadores del Ayuntamiento han hecho caso omiso, lo cual hará que tome decisiones ante las anomalías encontradas.

Luis Guillermo Benítez Torres comentó que la irresponsabilidad cometida por el personal se paga con el cese para evitar que se vuelvan a repetir estas acciones que afectan seriamente al municipio.

Además de trabajadores del Ayuntamiento, señaló haber detectado otras irregularidades cometidas por personal del Estado, el cual no ha estado al cuidado del servicio que brindan las aurigas.

