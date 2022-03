"El Químico" descarta a Higuera y Pucheta de la lista de implicados del caso NAFTA en Mazatlán

Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez descarta de la lista de implicados ante caso NAFTA a los dos expresidentes municipales de Mazatlán, Fernando Pucheta y Alejandro Higuera

Incluso hay más personas, le entregaron una lista de funcionarios que trabajaban en el trienio de Carlos Felton.

"El Químico" Benítez mencionó que no tiene nada personal contra la actual secretaria de turismo, Rosario Torres Noriega. "No es personal esto, no tengo nada contra Chayito, nada contra Felton y nada contra el empresario, yo estoy actuando de acuerdo a la ley y a qué yo no quiero ser el que pague los platos rotos", expresó Luis Guillermo Benítez.

Benítez Torres dijo que le interesa recuperar todo, los más de 141 millones que se pagaron a la empresa NAFTA lubricantes.

"140 millones, con eso hago desde la Jumapam todo hasta el faro, con alumbrado, con ciclovía", comentó Luis Guillermo Benítez Torres.

Por su parte la secretaria de turismo Rosario Torres Noriega reveló que desconoce el tema. "He sido una persona muy profesional no he tenido nunca en ese tiempo una mancha, ha habido procedimientos y siempre son exonerados porque siempre trabajo conforme a derecho, no puedo hablar de algo que no conozco", sostuvo Rosario Torres. Aseguró que duerme tranquila, además que en el evento de los cruceros saludó al Químico.

"Si me llegan a citar obviamente me voy a defender, no me siento en el ojo del huracán, no estuviera aquí dando la cara, si quieren pelear no va a ser conmigo yo estoy muy ocupada para eso", concluyó Torres Noriega.