El Rosario: Continúan con difusión para prevención de coronavirus

El Rosario.- Después de la sesión extraordinaria del comité municipal de Salud celebrada este martes, se inició a trabajar en la entrega de crípticos a automovilistas, en escuelas y también en las empresas de El Rosario, informó Ana Karina Benítez Ramírez, encargada de servicios médicos municipales.

Ana Karina señaló que está pandemia del Coronavirus está afectando bastante al mundo entero, por lo que no se pueden tomar las cosas a la ligera y se está trabajando fuerte en el Municipio en el tema de prevención y evitar que aquí se presenten casos.

Manos a la obra

La doctora informó que el día martes al salir de cabildo entregaron información sobre Covid-19 en el crucero conocido como la Chalta, en donde se entregaron este día 2 mil 500 trípticos. Comentó que la información entregada en forma de tríptico, es la autorizada por la Secretaría de Salud y Gobierno Federal, y en ella se puede leer distintas formas de prevención y cuidado contra el virus.

Este miércoles informó se siguió con el trabajo de volantéo en empresas como tiendas comerciales y locatarios, supervisando que estén aplicando el primer filtro al tener gel antibacterial a la mano del cliente y empleados, por lo que dijo este sector quedó cubierto al cien por ciento.

Sin casos

Por el momento enfatizó que en el Municipio de Rosario, no se tiene registrado ningún caso sospechoso del CORONAVIRUS, pero eso no significa que deba bajar la guardia "Hacemos un llamado a la ciudadanía a no tomar esto a la ligera, es una pandemia y nos está afectando bastante, nos afecta ya muchísimo".

La encargada de servicios municipales señaló que son los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, persona de la tercera edad o que están recibiendo tratamiento contra el cáncer los mas vulnerables a adquirir el Covid-19.

Recalcó que el lavado constante de manos, evitar el saludo de manos, reuniones sociales, sigue siendo unas de las medidas de prevención más eficaces para evitar la propagación del Coronavirus. Así mismo dijo que el comité municipal de Salud, está en sesión permanente y se mantienen al tanto de la situación.