El Rosario: Ganaderos, desesperados por la falta de agua

Rosario.- Ganaderos del municipio de Rosario se encuentra esperanzados en que en enero del año entrante se presenten lluvias que les vengan a beneficiar la crianza de sus animales, ya que propician abundante alimento.

El presidente de la Unión de Ganadera del Municipio de Rosario, Servando Rendón López, señaló que en muchas ocasiones, en enero se presentan lluvias, por lo que este año esperan que llueva, ya que ayudaría a no sufrir tanto la sequía como en años pasados, que incluso ha dejado varias cabeza de ganado muertas.

Comentó que el sur de Sinaloa llovió poco este 2019, por lo que de no presentarse precipitaciones, será un 2020 difícil.

Aunque recalcó que el 2018 fue más difícil en cuestión de sequía que el 2019, pero de no caer agua de aquí al 2020 sí estarán en aprietos.

EL DEBATE

Agua insuficiente

Rendón López refirió que es preocupante cómo los niveles del Baluarte han bajado considerablemente, y algunos aguajes en los altos del municipio también se empiezan a secar.

“Si no llueve en estos días, sí no las vamos a ver duras, pues las pasturas no se alcanzarán a desarrollar como deben... Hace unos días lloviznó pero muy poquito, no nos sirvió de nada a los ganaderos”, expresó.

Las medidas

Informó que algunos ganaderos ya empiezan a pedir pacas de pastura. El primer lugar es la comunidad de La Guásima. Recalcó que en la mayoría del municipio el ganado aún tiene alimento, pero, comentó, entrando el año se acudirá por pastura para empezar a surtir a los pocos ganaderos que la empiezan a solicitar y también a elaborar alimento con la mezcladora.

Subrayó que ha sido muy difícil para el sector ganadero salir adelante, pues la sequía acaba con el alimento, que es indispensable para las reses, pero aclaró que se ha trabajado arduamente y se ha pedido el apoyo de la ganadera estatal y autoridades para hacer frente a este problema que es preocupante.

El 2019 también fue un año de crisis para los ganaderos, pues debido a la falta de agua, muchas cabezas de ganado murieron.