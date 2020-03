El Rosario: Toman escuela primaria en Nieblas

El Rosario.- Padres de familia de la escuela Basilio Vadillo en la comunidad de Nieblas, tomaron el plantel para exigir la destitución del Director, a quien acusan de no haber desempeñado bien sus labores como maestro y Director de este plantel.

Entre sus demandas está la poca transparencia en el manejo de los recursos de la escuela, también se mostraron molestos por qué la mesa directiva fue formada por el mismo Director y maestros, además de que denuncian falta de atención hacia los niños, pues dicen estos casi no han aprendido, lo que ha ocasionado éxodo de alumnos hacia otras escuelas.

Madrugan

Desde antes de las 07:00 horas padres de familia se congregaron a las afueras del plantel y cerraron la entrada con candado, se dijeron cansados de ser ignorados cuando tratan de dialogar con el Director Renán Eulogio y dicen el tomar la escuela fue el último recurso para que les hagan caso.

"Que se apliquen los recursos de la parcela escolar" "el pueblo unido jamás será vencido" eran algunos desde mensajes que se pegaron en la pared y se podían leer desde lejos.

EL DEBATE

María Candelaria Tapia, quien tiene a sus nietos en este plantel, dijo que el director los ignora en lo referente a los recursos que maneja la escuela, pues existe una parcela escolar para que entre dinero y se aplique en mejoras o gastos que se generan en la institución.

Maria señaló que desde hace aproximadamente 7 años que entró el maestro, se empezaron a ver los problemas en la primaria y cada vez está más decaída, "el dinero no sale a flote, no sabemos en cuanto renta, ni el que renta quiere decir en cuanto... no sabemos cuánto recibe ni cuánto gasta"

Los padres de familia comentaron que no se ven mejoras en el plantel, pues con el anterior director cada año les entregaba una obra y un informe detallado en lo que se gastaba el recurso y lo que había disponible, es por eso que piden una auditoría de 5 años a la fecha.

Jose Guadalupe Mora Hernández, quien dijo ser tutor de unos de los alumnos, señaló que tuvo que cambiar al niño a otra escuela para que recibiera una mayor atención, ya que al abordar al director este mostró una aptitud "muchos nos hemos visto en la necesidad de cambiar a los niños a la cabecera municipal o buscar una mejor escuela para ellos...ya no queremos que se vayan niños del pueblo que la escuela siga funcionando, pero que nos toman en cuenta"

El director de la escuela llegó al lugar y también una patrulla de la policía municipal, pero los presentes exigían cuentas claras y su destitución.

Habla maestra

El director del plantel no quiso dar declaraciones a este medio, fue la maestra Selene, quien señaló que este problema viene des hace tiempo, cuando se hacían juntas pero nunca se podía llegar a acuerdos, pues había una familia que manejaba el dinero, y ellos se beneficiaban de este recurso y acusó que son estás personas quienes encabezan este movimiento.

La maestra asegura que el enojo viene de quienes se beneficiaban de las parcelas, porque el Director les quitó este recurso "a ellos no les interesa la educación de los niños, lo que les interesa es mover el dinero".

Declaró que a causa de los problemas que había en cada junta estás se suspendieron, y es por el mismo motivo que los mismos maestros pusieron la mesa directiva. En cuanto a la presencia de la Policía señaló que fueron algunas madres de familia que la solicitaron, ya que temían que el director fuera agredido.

Agregó que la mayoría de los que se mostraban inconformes a las afueras del plantel no son parte de la Escuela.