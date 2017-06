El agua potable es escasa en algunas colonias del puerto

Mazatlán, Sinaloa.- La escasez de agua potable no solo es un problema para las personas que habitan en la zona rural sino también para muchos ciudadanos mazatlecos.

Y es que no solo cuando una tubería se rompe se quedan sin el servicio, como es el caso de los que residen en colonias como Santa Teresa y Pradera Dorada.

POCA AGUA

La habitante Irasema García informó que todos los días tiene que levantarse por la madrugada para llenar sus tinacos y recipientes de agua pues en el resto del día no tienen agua. “En la madrugada te llega mucha pero te llega en la llave de afuera adentro de nuestra casa no”, señaló. Además afirma que todos los días tienen cuidar el agua e incluso reutilizarla.

“El agua que nos va saliendo de la lavadora yo no la tiro, la uso para el baño aquí cuando se va el agua no traen pipas y como a la cinco de la tarde no hay agua”, indicó.

En el caso de la colonia Santa Teresa, el agua no sube a las viviendas que se encuentran en un segundo piso.

SERVICIO RESTABLECIDO

En un recorrido por la ciudad se percató que el agua potable se restableció en la mayoría de las colonias, en el transcurso de hoy y mañana se espera que el servicio se normalice.