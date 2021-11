El agua viene chocolatosa de la presa Picachos de Sinaloa, dice gerente de Jumapam

Mazatlán, Sinaloa.- El gerente de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) informó que el agua sucia que reportan los vecinos de diferentes colonias como pradera dorada y valles del ejido se deben a el origen de la presa Picachos.

“Tenemos un caso muy atípico que no había pasado en años, por todo lo que se presentó de Nora y Pamela, vimos que la presa está generando un agua muy chocolatosa, esa turbidez está generando algas”, explicó el gerente Luis Gerardo Núñez Gutiérrez. El agua llega a Miravalles y el agua no alcanza a salir limpia.

Dijo que el olor no es malo solo es una micro alga que no se alcanza a filtrar de lo sucia qué está el agua. Es por eso que no pueden hacer nada.

En el caso de la Planta de los horcones llega la misma agua, pero se distribuye en 6 diques y no sale tan sucia, en comparación con Miravalles.

Mañana acudirá conselva a las oficinas de Jumapam para que les explique el tema, pues esto se da por lo regular cuando pasan las lluvias.

El funcionario comentó que el agua está totalmente potabilizada y clorada. Están a la espera de que la presa baje los niveles en cuestión de la turbiedad para poder salir adelante en ese tema.