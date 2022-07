El alcalde Luis Guillermo Benítez reconoce que la empresa de luminarias no ha cumplido

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reconoció que se ha retrasado la instalación de luminarias en la avenida Sábalo Cerritos y que no ha cumplido como debería.

"Estamos trabajando en eso, venimos exigiéndole, no ha cumplido como debería es problema de el no de nosotros, no ha cumplido desconozco las razones vamos a tomar acciones", sostuvo el presidente.

El Químico Benítez mencionó que se le pagó una parte ya no se le va a pagar más y buscan que se reponga lo que no se ha cumplido.

Cabe mencionar que hasta el propio gobernador Rubén Rocha Moya pidió al Químico que inicie los procesos de reclamación a Azteca Ligthing.

"Ya han incumplimientos de los primeros compromisos", manifestó el mandatario estatal en la conferencia semanera.

El ayuntamiento ha otorgado de manera directa a la mencionada empresa 545.2 millones de pesos, según el observatorio ciudadano.

Al cuestionarle sobre la demanda que interpuso el observatorio ciudadano dijo desconocer el tema.

"No no la conozco ni quiero conocerla, finalmente no soy abogado yo soy Químico y presidente" dijo Benítez Torres.