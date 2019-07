El arroyo Buñigas es azolvado con escombro

Escuinapa.- Habitantes de las márgenes del arroyo Buñigas azolvan con desechos de construcción el cauce de este cuerpo de agua. Por este motivo, la Dirección de Ecología ha realizado las amonestaciones correspondientes para exigir a los particulares retirar estos desechos de la zona.

La contaminación

En un recorrido realizado por el cauce del arroyo Buñigas se pudo observar un alto índice de contaminación en los escasos cuerpos de agua que hay en esta zona, por desechos de basura de todo tipo, así como de desfogues de la red de drenaje, se suma el azolvamiento que los particulares efectúan de manera constante en sus márgenes.

José Antonio Prado Zárate, director de Ecología, informó que, efectivamente, en el cauce del arroyo Buñigas se presentan problemas de azolvamiento generado por los mismos vecinos y un alto índice de contaminación, por lo que han procedido con acciones que permitan tener en buenas condiciones esta zona de desfogue de aguas pluviales.

Las sanciones

“Un particular pretendió nivelar un terreno que es de su propiedad, y de manera intencionada, el excedente de este material lo precipitó hacia el arroyo. Ya se le ha hecho el llamado para retirar ese escombro, y si no lo atiende, se procederá a sancionarlo”, explicó el funcionario municipal.

Comentó que tras un estudio socioeconómico, se demostró que el particular no tiene los medios para pagar la multa, por ello se le está exigiendo retirar el escombro.

“Ya que trabaja en una constructora y utilizó la maquinaria de constructor para verter este desecho, y en su ignorancia pensó que no hacía ningún daño. Ahora se le ha exigido que antes que inicien las lluvias sea retirado con el apoyo de su jefe”, agregó.