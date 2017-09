El cambio de horario de sesiones genera conflicto

Mazatlán, Sin.- El cambio de horario de las futuras sesiones de cabildo de Mazatlán se convirtió en una controversia entre regidores priistas y los de oposición.



Propuesta

Con motivo de aprovechar mejor el tiempo en las reuniones, el edil Benjamín Villela propuso cambiar las sesiones que se celebraban los segundos y cuartos jueves de cada mes de las 17:00 a las 13:00 horas.

Ante esto, la regidora del PT, Guadalupe Valle, señaló que cada vez es más frecuente que las sesiones de cabildo no se realicen conforme a lo establecido en los propios acuerdos, por lo que hizo un llamado a respetarlos.

“No podemos estar por encima de lo que acordamos aquí. No nos avisan cuál es el motivo por el que cambian las horas. Lo más grave aquí es que salen publicaciones en periódicos donde dice que las sesiones se llevarán en un día que no se realizan. No tiene caso estarlos haciendo si a la voluntad se puede cambiar cuando quieran”, indicó.