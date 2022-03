El carnaval de Mazatlán, un respiro para los restauranteros

Sinaloa.- El carnaval de Mazatlán representa un respiro para los restauranteros que se ubican en el mercado Pino Suárez. Desde el pasado jueves, los dueños de los referidos negocios han observado una mayor afluencia de personas en la zona.

Un respiro

Cleotilde Sánchez, dueña del restaurante Cloty, mencionó que desde hace alrededor de seis o siete días han tenido un respiro. “Hay mucha gente mucho movimiento que nos está dando vida a todos. Son buenas noticias para nosotros”, expresó Cleotilde Sánchez.

La locataria destacó que los festejos carnavaleros representan una buena oportunidad para todos los trabajadores de esos giros comerciales.

Decenas de personas acudían a desayunar en la zona de restaurantes económicos. Desde huevos con jamón, con tocino, milanesa de res empanizada, guisos de carne y hasta de camarones es lo que ofrecen los comerciantes. Los precios oscilan entre los 70 y 140 pesos, depende del platillo a elegir.

No se recuperan

Aunque se reporta buena respuesta por parte de los comensales, los restauranteros estiman que no podrán recuperarse de la crisis que dejó la pandemia.

“Tuvimos unos meses muy duros, había días que no había ni un alma aquí, se nos hacía muy difícil pagarle a los trabajadores”, dijo Cleotilde Sánchez.

Los locatarios tienen la esperanza de que este mes de marzo sea bueno para su actividad. Confían en mantener ese número de clientes.

Para entender...

Tienen miedo al Covid-19

Aunque se tiene buena actividad en los restaurantes del mercado Pino suárez, los locatarios le tienen miedo al Covid-19.

“Sí hay mucha gente, pero lo que no me gusta es que no sabemos cómo nos va ir en 15 días más, pero ni modo, tenemos que trabajar, si no, no comemos”, expresó Cleotilde Sánchez.

Los comerciantes utilizan el cubrebocas, además en cada espacio tienen gel antibacterial y se lavan las manos con frecuencia.

Los Datos

Expectativas

Los dueños de los restaurantes tienen buenas expectativas para as próximas vacaciones de Semana Santa. Con esto estarían recuperados de las pérdidas que dejó la emergencia sanitaria del 2020.