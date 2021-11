El conflicto entre alcalde de Mazatlán y ediles divide opiniones

Sinaloa.- La salida que tuvo el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en la primera sesión de Cabildo de Mazatlán, tras la exigencia de los regidores para que retirara del lugar a su asesor jurídico, Santiago Antonio Campillo García, ha causado controversia en el sector de la política local.

Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social, comentó que el presidente municipal en todo momento se dirigió en su papel de edil en dicha reunión, mientras que parte de los regidores durante los primeros minutos de la sesión no supieron dirigirse a través del puesto que ostentan.

Por su parte, Jesús Corrales, tesorero de la Dirigencia Municipal del Partido Acción Nacional, mencionó que no fue buena la actitud que tomó el alcalde al salirse del recinto municipal.

Dijo que ese tipo de situaciones que presenta el munícipe repercute seriamente en la movilidad de la actual administración, pues se paran las acciones del Ayuntamiento al no contar con los titulares que cubrirán los puestos claves del municipio que hace 3 días entró en funcionamiento.

¿Fue correcta la postura del alcalde ante los regidores?

Si. “Hay desconocimiento de la ley por un grupo de regidores”: Tonatiuh Guerra Martínez

Director de Bienestar Social y Desarrollo

La reunión de la primera sesión de Cabildo es un proceso normal que se tiene que llevar a cabo para la elección del secretario, el tesorero y el oficial mayor, y pues los acontecimientos de ayer (viernes) muestran el desconocimiento de la ley por parte de un grupo de regidores, ya que la ley es clara, pues quien lleva las propuestas es el presidente y así lo marca la ley, además, la función de los regidores únicamente es rechazar o elegir a las o los candidatos por una parte, mientras que en una segunda parte, la primera acta ordinaria está en receso, por lo que en los próximos días se tendrá que reanudar para la elección de los 3 funcionarios de los puestos claves y pues no hay problemas de ingobernabilidad, ya que el municipio continúa trabajando.

No. “Así no son las cosas, se debe respetar la sesión”: Jesús Corrales, tesorero de la dirigencia municipal del PAN

El presidente municipal está rotundamente equivocado, esa posición no debe de tomar, pues no creo que eso abone mucho a la gobernabilidad a través de esa situación que prevaleció en la primera sesión del Cabildo, lo cual fue todo porque le pidieron que retirara a su asesor jurídico, quien no puede estar en la mesa de los funcionarios, ya que no es parte del Cabildo, por lo que la postura está mal. Él cree que todo le van aprobar y no, no puede ser así, porque inclusive no se sabe quiénes pudieran ser las personas que serán presentadas para su posible aprobación para cubrir los puestos de oficial mayor, Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería Municipal.

Para entender...

El Cabildo en sesión permanente

La primera reunión de Cabildo en la que participaron sus 14 integrantes, los 12 regidores, la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, y el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, tuvo que ser suspendida debido a que el munícipe aseguró que no había condiciones para llevarse a cabo el encuentro, que en 2 ocasiones fue interrumpido con un par de recesos de 15 minutos, que habían sido solicitados por el alcalde.

El segundo receso y la suspensión de la reunión se derivó a raíz de los señalamientos que hicieron los regidores Reynaldo González y América Carrasco, del PAS, así como Roberto Rodríguez, de Morena, para que Benítez Torres retirara a una persona que lo acompañaba en la reunión, que según el edil se trataba de su representante legal, el cual se encontraba en el espacio que le correspondía al secretario del Ayuntamiento.