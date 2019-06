El consumismo está dañando al planeta, dicen ecologistas

Mazatlán, Sinaloa.- El estilo de vida en la modernidad ha generado grandes impactos negativos en el medio ambiente, comentó la directora de Ecología y Medio Ambiente, María de San Juan Gallardo.

La situación ambiental no ha mejorado, al contrario, ha empeorado, aseguró la directora.

Actualmente, la ciudadanía se encuentra distraída, aseveró, “y por consecuencia, nuestro consumo no es inteligente, comprando cosas que no son necesarias”.

Por este motivo, hizo un llamado para que cada persona reflexione sobre lo que hace en su vida cotidiana. El disminuir el consumo de plásticos y colocar la basura donde le corresponde ayudará a mejorar la situación ambiental.

La directora exhortó a la ciudadanía a que colabore con el Ayuntamiento y no permita que el vecino saque la basura a destiempo, y si lo hace, que lo denuncien; que disminuyan el consumo de agua y que eviten contaminar las playas al visitarlas.

Un punto que tocó fue que las campañas de saneamiento ya no se realizarán si los ciudadanos no se involucran, esto porque han notado que al limpiar los canales, al día siguiente los vuelven a ensuciar.

Agregó que en el estado se está buscando legislar en contra de la producción y consumo de plásticos. Con lo que Sinaloa se sumaría a otros estados de México que han tomado esta decisión.

El evento

Ayer se realizó un evento en el Centro de Educación para Agricultura Ambiental por el Día Internacional del Medio Ambiente, el cual se celebra desde 1974.

Se impartieron pláticas por parte de investigadores de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Mazatlán.

También se instalaron 20 stands donde alumnos y dependencias municipales expusieron temas relacionados con el cuidado del medio ambiente.

La jornada también consistió en la inauguración de un área verde reforestada en Real Pacífico y alumnos de secundaria participaron con oratoria.